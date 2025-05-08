https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-si-gorusmesi-iki-ulke-iliskileri-kimseye-karsi-degil-1096051861.html

Putin-Şi görüşmesi: ‘İki ülke ilişkileri kimseye karşı değil’

Putin-Şi görüşmesi: ‘İki ülke ilişkileri kimseye karşı değil’

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin’de bir araya geldi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T10:53+0300

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2025-05-08T10:51+0300

dünya

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vladimir putin

şi cinping

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

büyük zafer'in 80. yıldönümü

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Çin lideri Şi’ye, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümünü Rusya ile birlikte kutlama kararı aldığı için teşekkür eden Putin, Kızıl Meydan’daki askeri geçide katılacak Çin ekibinin asker sayısı açısından yabancı ekipler arasında en büyüğü olduğuna dikkat çekti.Rusya ve Çin hükümetlerinin ikili anlaşmaların tamamının uygulanması üzerinde çalışmaya devam ettiğini dile getiren Putin, Moskova ve Pekin’in her iki ülke halklarının yararına olan ve ‘kimseye karşı olmayan’ ilişkiler geliştirdiğini vurguladı.Şi, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Çin lideri, 80 yıl önce Rus ve Çin halklarının ağır kayıplar pahasına büyük zafer kazanarak dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük ve tarihi katkıda bulunduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tum-engellere-ragmen-9-mayis-icin-moskovaya-cok-sayida-yabanci-konuk-gelecek-1096049027.html

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Sputnik Türkiye

rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü