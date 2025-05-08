https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-si-gorusmesi-iki-ulke-iliskileri-kimseye-karsi-degil-1096051861.html
Putin-Şi görüşmesi: ‘İki ülke ilişkileri kimseye karşı değil’
Putin-Şi görüşmesi: ‘İki ülke ilişkileri kimseye karşı değil’
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin’de bir araya geldi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T10:53+0300
2025-05-08T10:53+0300
2025-05-08T10:51+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
büyük zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096051566_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_8eb09091e2e0c51fc340d22e2b4abece.jpg
Çin lideri Şi’ye, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümünü Rusya ile birlikte kutlama kararı aldığı için teşekkür eden Putin, Kızıl Meydan’daki askeri geçide katılacak Çin ekibinin asker sayısı açısından yabancı ekipler arasında en büyüğü olduğuna dikkat çekti.Rusya ve Çin hükümetlerinin ikili anlaşmaların tamamının uygulanması üzerinde çalışmaya devam ettiğini dile getiren Putin, Moskova ve Pekin’in her iki ülke halklarının yararına olan ve ‘kimseye karşı olmayan’ ilişkiler geliştirdiğini vurguladı.Şi, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.Çin lideri, 80 yıl önce Rus ve Çin halklarının ağır kayıplar pahasına büyük zafer kazanarak dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük ve tarihi katkıda bulunduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tum-engellere-ragmen-9-mayis-icin-moskovaya-cok-sayida-yabanci-konuk-gelecek-1096049027.html
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü
Putin-Şi görüşmesi: ‘İki ülke ilişkileri kimseye karşı değil’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin’de bir araya geldi.
Çin lideri Şi’ye, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümünü Rusya ile birlikte kutlama kararı aldığı için teşekkür eden Putin, Kızıl Meydan’daki askeri geçide katılacak Çin ekibinin asker sayısı açısından yabancı ekipler arasında en büyüğü olduğuna dikkat çekti.
Rusya ve Çin hükümetlerinin ikili anlaşmaların tamamının uygulanması üzerinde çalışmaya devam ettiğini dile getiren Putin, Moskova ve Pekin’in her iki ülke halklarının yararına olan ve ‘kimseye karşı olmayan’ ilişkiler geliştirdiğini vurguladı.
Şi, Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümü kutlamalarına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Çin lideri, 80 yıl önce Rus ve Çin halklarının ağır kayıplar pahasına büyük zafer kazanarak dünya barışına ve insanlığın ilerlemesine büyük ve tarihi katkıda bulunduğunu söyledi.