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Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıkladı
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trabzonspor-galatasaray maçının hakemi açıkladı
trabzonspor-galatasaray maçının hakemi açıkladı

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

11:16 08.05.2025 (güncellendi: 11:17 08.05.2025)
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
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