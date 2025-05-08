https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/trabzonspor-galatasaray-macinin-hakemi-acikladi-1096052734.html
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıkladı
2025-05-08T11:16+0300
2025-05-08T11:16+0300
2025-05-08T11:17+0300
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MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor-galatasaray maçının hakemi açıkladı
trabzonspor-galatasaray maçının hakemi açıkladı
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
11:16 08.05.2025 (güncellendi: 11:17 08.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Trendyol Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.