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TCMB'nin rezervlerinde gerileme
TCMB'nin rezervlerinde gerileme
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2 Mayıs haftası verilerine göre toplam rezervler 2 milyar 519 milyon dolar düşerek 138 milyar 532... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:54+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Mayıs 2025 haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam rezervlerde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Sadece bir haftalık süreçte rezervler 2 milyar 519 milyon dolar azaldı.Brüt döviz rezervlerinde gerileme2 Mayıs itibarıyla brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Bu düşüşle birlikte döviz rezervleri 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi. Dolar bazında düşüş, rezerv erimesinin büyük bölümünü oluşturdu.Altın rezervlerinde de düşüşAltın rezervleri tarafında da kayda değer bir azalma yaşandı. 25 Nisan haftasında 81 milyar 800 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 2 Mayıs itibarıyla 80 milyar 955 milyon dolara gerileyerek 845 milyon dolarlık düşüş yaşadı.Bu gelişmelerin ardından, Merkez Bankası toplam rezervleri, 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi. Böylece 1 haftada toplamda 2 milyar 519 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.
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merkez bankası, rezerv, brüt rezerv, net rezerv, döviz rezervi, altın rezervi
merkez bankası, rezerv, brüt rezerv, net rezerv, döviz rezervi, altın rezervi

TCMB'nin rezervlerinde gerileme

14:54 08.05.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı 2 Mayıs haftası verilerine göre toplam rezervler 2 milyar 519 milyon dolar düşerek 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Mayıs 2025 haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, toplam rezervlerde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Sadece bir haftalık süreçte rezervler 2 milyar 519 milyon dolar azaldı.

Brüt döviz rezervlerinde gerileme

2 Mayıs itibarıyla brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 673 milyon dolar azaldı. Bu düşüşle birlikte döviz rezervleri 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi. Dolar bazında düşüş, rezerv erimesinin büyük bölümünü oluşturdu.

Altın rezervlerinde de düşüş

Altın rezervleri tarafında da kayda değer bir azalma yaşandı. 25 Nisan haftasında 81 milyar 800 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 2 Mayıs itibarıyla 80 milyar 955 milyon dolara gerileyerek 845 milyon dolarlık düşüş yaşadı.
Bu gelişmelerin ardından, Merkez Bankası toplam rezervleri, 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi. Böylece 1 haftada toplamda 2 milyar 519 milyon dolarlık kayıp kayıtlara geçti.
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