Son derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/son-derece-basit-ve-evde-uygulanabilen-bir-test-ama-sagliginiz-hakkinda-fikir-veriyor-1096050697.html
Son derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor
Son derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor
Sputnik Türkiye
Bir tenis topunu 15-30 saniye sıkmak, kas gücünüz ve olası sağlık riskleri hakkında bilgi verebilir. İşte evde uygulanabilen basit testin detayları.
2025-05-08T10:51+0300
2025-05-08T11:11+0300
sağlik
kavrama gücü testi
kavrama gücü
test
sağlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096050921_0:292:2000:1417_1920x0_80_0_0_292c442b2e0d1b1380dc0265b739f7da.png
Derby Üniversitesi'nden bir güç ve kondisyon araştırmacısı olan Joshua Davidson, giderek daha sofistike ve pahalı sağlık taramalarına sahip, bazıları on binlerce dolara mal olabilen, teknoloji odaklı sağlık testlerinin olduğu bir dünyada kas gücünü ölçmenin sadece basitçe bir sandalyeye oturup bir tenis topunu sıkmak olduğunu belirtiyor.El dinamometresi ile yapılan kavrama gücü testi, insan sağlığı hakkında önemli fikirler veriyor. El kavrama gücü, genel olarak kas gücünü yansıtır ve zayıf bir el kavraması olumsuz sağlık sonuçlarının daha yüksek riskini öngörür.Klinik çalışmalarda kavrama gücünü test ederken, bilim insanları genellikle elinizdeki ve ön kolunuzdaki kasların ürettiği kuvveti ölçmek için olabildiğince sert sıkılan bir cihaz olan el dinamometresi kullanırlar.15-30 saniye boyunca sıkabilmek iyi bir göstergeAncak Davidson'a göre, bir tenis veya stres topuyla basit bir "sıkma testi" yaparak yine de iyi bir fikir edinebilirsiniz. Davidson basit kavrama testini şöyle anlatıyor:Doktorların ve yetkin uzmanların görüşleri dışında sadece bu teste bağlı kalarak sağlık hakkında karar vermek son derece tehlikeli.Önceki çalışmalar Kavrama gücünün sağlık konusunda önemli sonuçlar verdiği ilk olarak yaklaşık 140 bin yetişkinin katıldığı ve kavrama gücünün kan basıncı gibi diğer daha belirgin göstergelerden daha iyi bir erken ölüm tahmini olduğunu bulan bir çalışmayla bilim insanlarının dikkatini çekti.Diğer araştırmalar, bir kişinin kavrama gücünün 100 yaşından sonra yaşama olasılığını gösterebileceğini ortaya koydu. Bir çalışmada, gönüllülerin kavrama güçleri 1965-1968 yıllarında 56 ila 68 yaşları arasındayken ölçüldü ve sonraki 44 yıl boyunca hayatta kalmaları izlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/efsane-futbolcu-maradonanin-olumu-uzerindeki-kara-bulutlar-dagilmiyor-polis-saglik-kayitlarina-el-1096010228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096050921_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_eb855c4dcfa75cd546700c8f24d59c97.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kavrama gücü testi, evde sağlık testi, tenis topu sıkma testi, kas gücü ölçme, grip strength test, el dinamometresi, tip 2 diyabet belirtisi, depresyon testi, uzun yaşam belirtisi, sağlıklı yaşlanma ipuçları
kavrama gücü testi, evde sağlık testi, tenis topu sıkma testi, kas gücü ölçme, grip strength test, el dinamometresi, tip 2 diyabet belirtisi, depresyon testi, uzun yaşam belirtisi, sağlıklı yaşlanma ipuçları

Son derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor

10:51 08.05.2025 (güncellendi: 11:11 08.05.2025)
© FotoğrafSon derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor
Son derece basit ve evde uygulanabilen bir test ama sağlığınız hakkında fikir veriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kavrama gücü, tip 2 diyabetten depresyona kadar çok çeşitli sağlık sorunları hakkında fikir verir. Klinik çalışmalarda kavrama gücünü test edilirken olabildiğince sert sıkılan bir cihaz olan el dinamometresi kullanılır. Ancak güç ve kondisyon araştırmacısı Joshua Davidson'ın daha basit bir yöntemi var.
Derby Üniversitesi'nden bir güç ve kondisyon araştırmacısı olan Joshua Davidson, giderek daha sofistike ve pahalı sağlık taramalarına sahip, bazıları on binlerce dolara mal olabilen, teknoloji odaklı sağlık testlerinin olduğu bir dünyada kas gücünü ölçmenin sadece basitçe bir sandalyeye oturup bir tenis topunu sıkmak olduğunu belirtiyor.
El dinamometresi ile yapılan kavrama gücü testi, insan sağlığı hakkında önemli fikirler veriyor. El kavrama gücü, genel olarak kas gücünü yansıtır ve zayıf bir el kavraması olumsuz sağlık sonuçlarının daha yüksek riskini öngörür.
Klinik çalışmalarda kavrama gücünü test ederken, bilim insanları genellikle elinizdeki ve ön kolunuzdaki kasların ürettiği kuvveti ölçmek için olabildiğince sert sıkılan bir cihaz olan el dinamometresi kullanırlar.

15-30 saniye boyunca sıkabilmek iyi bir gösterge

Ancak Davidson'a göre, bir tenis veya stres topuyla basit bir "sıkma testi" yaparak yine de iyi bir fikir edinebilirsiniz. Davidson basit kavrama testini şöyle anlatıyor:
"Kavramanız yorulmadan önce olabildiğince uzun süre sıkın. Tenis topu gibi bir şey üzerinde 15-30 saniye boyunca maksimum sıkmayı sürdürebilmek, çabalamak için iyi bir standart olacaktır. Ne kadar süre sıkabildiğinizi not etmek, zaman içinde kavrama gücünüzü takip etmenize yardımcı olabilir.”
Doktorların ve yetkin uzmanların görüşleri dışında sadece bu teste bağlı kalarak sağlık hakkında karar vermek son derece tehlikeli.

Önceki çalışmalar

Kavrama gücünün sağlık konusunda önemli sonuçlar verdiği ilk olarak yaklaşık 140 bin yetişkinin katıldığı ve kavrama gücünün kan basıncı gibi diğer daha belirgin göstergelerden daha iyi bir erken ölüm tahmini olduğunu bulan bir çalışmayla bilim insanlarının dikkatini çekti.
Diğer araştırmalar, bir kişinin kavrama gücünün 100 yaşından sonra yaşama olasılığını gösterebileceğini ortaya koydu. Bir çalışmada, gönüllülerin kavrama güçleri 1965-1968 yıllarında 56 ila 68 yaşları arasındayken ölçüldü ve sonraki 44 yıl boyunca hayatta kalmaları izlendi.
Diego Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
YAŞAM
Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor: Polis sağlık kayıtlarına el koydu
Dün, 11:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала