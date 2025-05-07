https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/efsane-futbolcu-maradonanin-olumu-uzerindeki-kara-bulutlar-dagilmiyor-polis-saglik-kayitlarina-el-1096010228.html

Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor: Polis sağlık kayıtlarına el koydu

Efsane futbolcu Maradona'nın ölümü üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor: Polis sağlık kayıtlarına el koydu

Sputnik Türkiye

Diego Maradona'nın ölümüne dair soruşturma derinleşiyor. Arjantin polisi, klinikteki tıbbi kayıtlara el koydu. Savcılık büyük ihmalleri ortaya çıkardı.

2025-05-07T11:57+0300

2025-05-07T11:57+0300

2025-05-07T11:57+0300

yaşam

diego maradona

arjantin

şüpheli ölüm

şüpheli

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Kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden sonra 'ihmal' gerekçesiyle başlatılan soruşturma davaya dönüşmüş sorumlu tutulan 7 sanığın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki San Isidro’da yargılanması başlamıştı. Davayla birlikte efsane futbolcunun ölümü hakkında şaibeler, dünya gündemine oturdu.Dava devam ederken Arjantin polisi, bugün Maradona’nın tıbbi kayıtlarının tutulduğu kliğine baskın düzenledi. Soruşturma, Maradona’nın ölümünden önceki tıbbi müdahalelerle ilgili eksik belgelerin hâlâ dosyada yer almadığı şüphesi üzerine derinleştirildiPolis baskının klinik direktörü Pablo Dimitroff’un ifadesi sonrası yapıldığı bilgisini paylaştı. Ne olmuştu?Maradona'nın ölümü sonrası San Isidro Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 29 uzman doktor tarafından rapor hazırlanmıştı.70 sayfalık raporda, ölümünden kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın yatağında ölü bulunduğu andan en az 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin yeterli derece tıbbi bakım uygulamadığı belirtilmişti.Maradona'nın uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi ile "hayatta kalma şansının daha yüksek olacağı" sonucuna varılan raporda, Maradona'nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra "zihinsel yetilerini tam olarak kullanamadığı" gerekçesiyle nerede tedavi edileceğine karar vermesinin kendisine bırakılmaması gerektiği vurgulanmıştı.Soruşturma sonrası başlayan davada yargılananların Beyin Cerrahı Leopoldo Luque, Psikiyatrist Agustina Cosachov, Psikolog Carlos Diaz, Evde Bakım Koordinatörü Doktor Nancy Forlini ve hemşireler Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almiron ve Mariano Perroni olduğu açıklanmış ve akıllarda soru işaretleri kalmıştı. Davadaki son gelişmeDiego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada savcı Patricio Ferrari, ünlü futbolcunun son günlerinde yapılan büyük ihmalleri ortaya çıkardı.Arjantin'de düzenlenen mahkemede savcı Ferrari, Maradona'nın evdeki bakımının sorumsuz ve yetersiz olduğunu belirterek, bu ihmallerin ölümüne yol açtığını iddia etti. Duruşma sırasında Maradona'nın son anlarına ait şok edici bir fotoğraf gösteren savcı, "İşte bu şekilde öldü" dedi. Fotoğrafta Maradona’nın şişmiş bedeni ve siyah tişörtü yukarı çekilmiş şekilde sırt üstü yattığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/maradonanin-olumu-hakkindaki-dava-basladi-sismis-cesedi-mahkemede-gosterildi-1094409139.html

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