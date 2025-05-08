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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı: Başvurular ve şartlar belli oldu
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı: Başvurular ve şartlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak. Sınav başvuru tarihleri ve katılım koşulları belli oldu.
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Mali müşavir adaylarının merakla beklediği 2025 yılı 1. dönem SMMM sınav tarihleri belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜRMOB tarafından yapılan duyuruya göre sınavlar, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek. İlk kez sınava katılacak adaylar 7-30 Nisan tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Daha önce sınava giren adaylar için başvuru süreci ise 4-17 Temmuz arasında açık olacak. Adayların başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden çevrim içi yapmaları gerekiyor. Sınava dair tüm detaylar, sınav konuları ve başvuru belgeleri resmi açıklamayla birlikte erişime açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-kapsaminda-sozlu-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar-1096040895.html
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2025 smmm sınavı, smmm sınav tarihleri, türmob smmm sınavı, mali müşavirlik sınavı, tesmer başvuru, smmm başvuru şartları, smmm 1. dönem sınavı, 2025 tesmer sınavı, smmm sınav başvurusu
2025 smmm sınavı, smmm sınav tarihleri, türmob smmm sınavı, mali müşavirlik sınavı, tesmer başvuru, smmm başvuru şartları, smmm 1. dönem sınavı, 2025 tesmer sınavı, smmm sınav başvurusu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı: Başvurular ve şartlar belli oldu

09:09 08.05.2025
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2025 yılı 1. dönem sınavları 2-3 Ağustos’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak. Sınav başvuru tarihleri ve katılım koşulları belli oldu.
Mali müşavir adaylarının merakla beklediği 2025 yılı 1. dönem SMMM sınav tarihleri belli oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜRMOB tarafından yapılan duyuruya göre sınavlar, 2-3 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilecek.
İlk kez sınava katılacak adaylar 7-30 Nisan tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Daha önce sınava giren adaylar için başvuru süreci ise 4-17 Temmuz arasında açık olacak.
Adayların başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden çevrim içi yapmaları gerekiyor. Sınava dair tüm detaylar, sınav konuları ve başvuru belgeleri resmi açıklamayla birlikte erişime açıldı.
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