https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/saz-kursunda-cocuga-cinsel-istismarla-ilgili-valilikten-aciklama-sahis-22-nisanda-tutuklandi-1096069916.html

Saz kursunda çocuğa cinsel istismarla ilgili valilikten açıklama: 'Şahıs 22 Nisan'da tutuklandı, tahkikat devam ediyor'

Saz kursunda çocuğa cinsel istismarla ilgili valilikten açıklama: 'Şahıs 22 Nisan'da tutuklandı, tahkikat devam ediyor'

Sputnik Türkiye

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa saz kursunda cinsel istismar uygulayan şahsın çocuğunun annesinin başvurusu sonucu yapılan şikayetle... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T20:01+0300

2025-05-08T20:01+0300

2025-05-08T20:12+0300

türki̇ye

tarsus

mersin valiliği

çocuk istismarı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saz kursunda çocuğa yönelik istismar olayıyla ilgili valilik bir açıklamada bulundu. 20 Nisan'da meydana gelen olayın , çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetle ortaya çıktığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Şahsın tutuklandığı ve kurs faaliyetleri yürütülen yerin ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mhp--sokak-roportajlari-icin-kanun-teklifi-verdi-cezai-yaptirim-talebi-1096067990.html

türki̇ye

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tarsus, mersin valiliği, çocuk istismarı