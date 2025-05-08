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Saz kursunda çocuğa cinsel istismarla ilgili valilikten açıklama: 'Şahıs 22 Nisan'da tutuklandı, tahkikat devam ediyor'
Saz kursunda çocuğa cinsel istismarla ilgili valilikten açıklama: 'Şahıs 22 Nisan'da tutuklandı, tahkikat devam ediyor'
Sputnik Türkiye
Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa saz kursunda cinsel istismar uygulayan şahsın çocuğunun annesinin başvurusu sonucu yapılan şikayetle... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saz kursunda çocuğa yönelik istismar olayıyla ilgili valilik bir açıklamada bulundu. 20 Nisan'da meydana gelen olayın , çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetle ortaya çıktığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Şahsın tutuklandığı ve kurs faaliyetleri yürütülen yerin ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mhp--sokak-roportajlari-icin-kanun-teklifi-verdi-cezai-yaptirim-talebi-1096067990.html
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tarsus, mersin valiliği, çocuk istismarı
tarsus, mersin valiliği, çocuk istismarı

Saz kursunda çocuğa cinsel istismarla ilgili valilikten açıklama: 'Şahıs 22 Nisan'da tutuklandı, tahkikat devam ediyor'

20:01 08.05.2025 (güncellendi: 20:12 08.05.2025)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa saz kursunda cinsel istismar uygulayan şahsın çocuğunun annesinin başvurusu sonucu yapılan şikayetle yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saz kursunda çocuğa yönelik istismar olayıyla ilgili valilik bir açıklamada bulundu.
20 Nisan'da meydana gelen olayın , çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetle ortaya çıktığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Şahsın tutuklandığı ve kurs faaliyetleri yürütülen yerin ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tarsus ilçemizde 20 Nisan'da meydana gelen olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerinden dolayı mühürlenmiştir."
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