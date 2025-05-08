https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mhp--sokak-roportajlari-icin-kanun-teklifi-verdi-cezai-yaptirim-talebi-1096067990.html
MHP, 'sokak röportajları' için kanun teklifi verdi: Basın kartı veya kurumsal akredite şartı istedi
MHP, 'sokak röportajları' için kanun teklifi verdi: Basın kartı veya kurumsal akredite şartı istedi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'sokak röportajı' adı altındaki çalışmaların basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T18:18+0300
2025-05-08T18:18+0300
2025-05-08T18:21+0300
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i̇smail özdemir
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tbmm
kanun teklifi
sokak röportajı
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Basın kartı olmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin 'sokak röportajı' yapmaması için MHP, kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif hakkında MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.Önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedirÖzdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son yıllarda artan şekilde, “sokak röportajı” adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 'Cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır'Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096014136.html
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i̇smail özdemir, mhp, tbmm, kanun teklifi, sokak röportajı
i̇smail özdemir, mhp, tbmm, kanun teklifi, sokak röportajı
MHP, 'sokak röportajları' için kanun teklifi verdi: Basın kartı veya kurumsal akredite şartı istedi
18:18 08.05.2025 (güncellendi: 18:21 08.05.2025)
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'sokak röportajı' adı altındaki çalışmaların basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişiler yapmaması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
Basın kartı olmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin 'sokak röportajı' yapmaması için MHP, kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif hakkında MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir
Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Son yıllarda artan şekilde, “sokak röportajı” adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
'Cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır'
Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."