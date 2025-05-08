https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mhp--sokak-roportajlari-icin-kanun-teklifi-verdi-cezai-yaptirim-talebi-1096067990.html

MHP, 'sokak röportajları' için kanun teklifi verdi: Basın kartı veya kurumsal akredite şartı istedi

MHP, 'sokak röportajları' için kanun teklifi verdi: Basın kartı veya kurumsal akredite şartı istedi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'sokak röportajı' adı altındaki çalışmaların basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:21+0300

türki̇ye

i̇smail özdemir

mhp

tbmm

kanun teklifi

sokak röportajı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088657328_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_80958b8d3d9bc4a80ba54e65cc1cd964.jpg

Basın kartı olmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş kişilerin 'sokak röportajı' yapmaması için MHP, kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif hakkında MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.Önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedirÖzdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Son yıllarda artan şekilde, “sokak röportajı” adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır. Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. 'Cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır'Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096014136.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail özdemir, mhp, tbmm, kanun teklifi, sokak röportajı