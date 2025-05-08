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Putin: Rusya-Çin ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı
Putin: Rusya-Çin ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Putin ve Şi, 3.5 saat süren görüşme sonrası küresel stratejik istikrarla ilgili ortak bildiriyi imzalayıp basın toplantısına başladı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:19+0300
2025-05-08T14:47+0300
dünya
haberler
çin devlet başkanı şi cinping
kremlin
vladimir putin
rusya-çin i̇lişkileri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin tüm tarihi içindeki en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.Rus lider, Rusya-Çin ilişkilerinin kendi kendine yettiğini ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre bağlı olmadığını söyledi.'Zafer'in anısı ortak değer olarak korunmalı'Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) ulaşılan Zafer'e değinen Putin, Rusya ve Çin'in faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana olduğunun altını çizdi.'Dış etkilere dayanıklı ticaret sistemi kurduk'Putin, Rusya ve Çin'in üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurduğunu belirterek iki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonların ruble ve yuan cinsinden gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Putin'in Şi'yle basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamalar:🔴Rusya-Çin ilişkileri kendi kendine yeten nitelikte ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktürden etkilenmiyor.🔴Rusya ve Çin, faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana.🔴Rusya ve Çin, üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurdu.🔴İki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonlar ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor.🔴2030 yılına kadar Rusya ile Çin arasındaki ikili ticareti önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz.🔴Rusya ve Çin, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini başarıyla geliştiriyor.🔴Devlet Başkanı Şi'yle beraber Rusya-Çin ortaklığının tüm önemli yönlerini bizzat denetleyeceğiz.
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haberler, çin devlet başkanı şi cinping, kremlin, vladimir putin, rusya-çin i̇lişkileri
haberler, çin devlet başkanı şi cinping, kremlin, vladimir putin, rusya-çin i̇lişkileri

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı

14:19 08.05.2025 (güncellendi: 14:47 08.05.2025)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinПодписание российско-китайских документов в Кремле
Подписание российско-китайских документов в Кремле - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / POOL
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Putin ve Şi, 3.5 saat süren görüşme sonrası küresel stratejik istikrarla ilgili ortak bildiriyi imzalayıp basın toplantısına başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin tüm tarihi içindeki en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

Rus lider, Rusya-Çin ilişkilerinin kendi kendine yettiğini ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre bağlı olmadığını söyledi.

'Zafer'in anısı ortak değer olarak korunmalı'

Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) ulaşılan Zafer'e değinen Putin, Rusya ve Çin'in faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana olduğunun altını çizdi.

'Dış etkilere dayanıklı ticaret sistemi kurduk'

Putin, Rusya ve Çin'in üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurduğunu belirterek iki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonların ruble ve yuan cinsinden gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Putin'in Şi'yle basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamalar:

🔴Rusya-Çin ilişkileri kendi kendine yeten nitelikte ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktürden etkilenmiyor.

🔴Rusya ve Çin, faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana.

🔴Rusya ve Çin, üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurdu.

🔴İki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonlar ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor.

🔴2030 yılına kadar Rusya ile Çin arasındaki ikili ticareti önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz.

🔴Rusya ve Çin, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini başarıyla geliştiriyor.

🔴Devlet Başkanı Şi'yle beraber Rusya-Çin ortaklığının tüm önemli yönlerini bizzat denetleyeceğiz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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Putin, eski SSCB ülkeleri ile İsrail'in liderlerini Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla kutladı
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