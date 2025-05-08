https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-rusya-cin-iliskileri-tarihteki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1096060822.html

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı

Putin: Rusya-Çin ilişkileri, tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

Putin ve Şi, 3.5 saat süren görüşme sonrası küresel stratejik istikrarla ilgili ortak bildiriyi imzalayıp basın toplantısına başladı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T14:19+0300

2025-05-08T14:19+0300

2025-05-08T14:47+0300

dünya

haberler

çin devlet başkanı şi cinping

kremlin

vladimir putin

rusya-çin i̇lişkileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096060808_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_761ffc70f44c8ff36531f2f07377531e.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'deki görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerinin tüm tarihi içindeki en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.Rus lider, Rusya-Çin ilişkilerinin kendi kendine yettiğini ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktüre bağlı olmadığını söyledi.'Zafer'in anısı ortak değer olarak korunmalı'Büyük Anavatan Savaşı'nda (2. Dünya Savaşı) ulaşılan Zafer'e değinen Putin, Rusya ve Çin'in faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana olduğunun altını çizdi.'Dış etkilere dayanıklı ticaret sistemi kurduk'Putin, Rusya ve Çin'in üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurduğunu belirterek iki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonların ruble ve yuan cinsinden gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Putin'in Şi'yle basın toplantısında öne çıkan diğer açıklamalar:🔴Rusya-Çin ilişkileri kendi kendine yeten nitelikte ve mevcut küresel siyasi ve ekonomik konjonktürden etkilenmiyor.🔴Rusya ve Çin, faşizme karşı kazanılan Zafer'in anısının tüm insanlık için ortak değer olarak korunmasından yana.🔴Rusya ve Çin, üçüncü ülkelerin etkisine karşı koruma altına alınmış, sürdürülebilir bir karşılıklı ticaret sistemi kurdu.🔴İki ülke arasındaki neredeyse tüm ticari operasyonlar ruble ve yuan cinsinden gerçekleştiriliyor.🔴2030 yılına kadar Rusya ile Çin arasındaki ikili ticareti önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz.🔴Rusya ve Çin, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğini başarıyla geliştiriyor.🔴Devlet Başkanı Şi'yle beraber Rusya-Çin ortaklığının tüm önemli yönlerini bizzat denetleyeceğiz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-eski-sscb-ulkeleri-ile-israilin-liderlerini-zaferin-80-yildonumu-dolayisiyla-kutladi-1096056530.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, çin devlet başkanı şi cinping, kremlin, vladimir putin, rusya-çin i̇lişkileri