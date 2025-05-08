Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 80. yıldönümü
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:10
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ateskese-uyuyor-ukraynalilar-silahli-eylemlere-devam-ediyor-1096059829.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 8 Mayıs gece yarısından itibaren Rus ordusunun ateşkes uygulamasına başladığını kaydeden Savunma Bakanlığı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:04+0300
2025-05-08T14:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
ateşkes
ateşkes ihlali
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056689391_0:0:3251:1828_1920x0_80_0_0_f7db0db7c37ecf3e4319bb8484a7afb3.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu özel askeri harekat bölgesindeki tüm eylemleri durdurarak daha önce ele geçirilen mevzilerde kaldı.Açıklamada, Rusya Başkomutanı Vladimir Putin’in aldığı karar uyarınca, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümünün kutlandığı günler boyunca ateşkes uygulama amacıyla, 8 Mayıs gece yarısından itibaren özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri birimlerin silahlı faaliyetleri tamamen durdurduğu ve daha önce ele geçirilen konum ve mevzilerde kaldığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkese sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan Bakanlık, tüm hava, füze, topçu ve İHA saldırılarına son verildiğinin de altı çizildi.Buna rağmen Ukraynalı oluşumların Rus askerlere karşı silahlı eylemlere devam ettiğine dikkat çekilirken düşman güçlerin Kursk Bölgesi’nde devlet sınırını geçme yönünde iki girişimde bulunduğu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dzerjinsk yerleşim merkezi yakınında saldırı düzenlediği belirtildi.Ukrayna ordusunun cephe boyunca toplar, tanklar ve havan toplarından 173 ve çoklu roketatarlardan 4 kez kez ateş açtığı aktarılırken ayrıca 300 kez İHA saldırısının düzenlendiği kaydedildi.Toplamda 488 kez ateşkes ihlalinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Ukrayna tarafının Rusya'ya yönelik kasıtlı yıkıcı eylemleri, Kiev rejiminin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına izin vermek istemediğini doğruluyor” dendi.Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes ihlallerine aynı şekilde karşılık verdiği ve duruma göre hareket ederek Kiev rejiminin tüm suçlarına karşı yanıt vermeye devam edeceği vurgulandı.Ateşkes uygulamaya girmeden önce: Donbass'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiRusya Savunma Bakanlığı, ateşkes uygulamasına geçilmeden önce özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri de aktardı.Buna göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Troitskoye yerleşim merkezini kontrolüne geçirdi.Ukrayna ordusu, dün gece yarısına kadar yaşanan çatışmalar sonucunda 1525 asker, 2 tank ve 19 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ukrayna’nın 131 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 182 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-eski-sscb-ulkeleri-ile-israilin-liderlerini-zaferin-80-yildonumu-dolayisiyla-kutladi-1096056530.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1a/1056689391_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_db8ddee94c38384a84b69c8eca1875b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, ateşkes, ateşkes ihlali, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, ateşkes, ateşkes ihlali, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor

14:04 08.05.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Donetsk Halk Cumhuriyeti - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 8 Mayıs gece yarısından itibaren Rus ordusunun ateşkes uygulamasına başladığını kaydeden Savunma Bakanlığı, ateşkes ilanına rağmen Ukraynalı oluşumların Rus ordu birliklerine yönelik silahlı eylemlerine devam ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu özel askeri harekat bölgesindeki tüm eylemleri durdurarak daha önce ele geçirilen mevzilerde kaldı.
Açıklamada, Rusya Başkomutanı Vladimir Putin’in aldığı karar uyarınca, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümünün kutlandığı günler boyunca ateşkes uygulama amacıyla, 8 Mayıs gece yarısından itibaren özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri birimlerin silahlı faaliyetleri tamamen durdurduğu ve daha önce ele geçirilen konum ve mevzilerde kaldığı kaydedildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkese sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan Bakanlık, tüm hava, füze, topçu ve İHA saldırılarına son verildiğinin de altı çizildi.
Buna rağmen Ukraynalı oluşumların Rus askerlere karşı silahlı eylemlere devam ettiğine dikkat çekilirken düşman güçlerin Kursk Bölgesi’nde devlet sınırını geçme yönünde iki girişimde bulunduğu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dzerjinsk yerleşim merkezi yakınında saldırı düzenlediği belirtildi.
Ukrayna ordusunun cephe boyunca toplar, tanklar ve havan toplarından 173 ve çoklu roketatarlardan 4 kez kez ateş açtığı aktarılırken ayrıca 300 kez İHA saldırısının düzenlendiği kaydedildi.
Toplamda 488 kez ateşkes ihlalinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Ukrayna tarafının Rusya'ya yönelik kasıtlı yıkıcı eylemleri, Kiev rejiminin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına izin vermek istemediğini doğruluyor” dendi.
Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes ihlallerine aynı şekilde karşılık verdiği ve duruma göre hareket ederek Kiev rejiminin tüm suçlarına karşı yanıt vermeye devam edeceği vurgulandı.

Ateşkes uygulamaya girmeden önce: Donbass'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkes uygulamasına geçilmeden önce özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri de aktardı.
Buna göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Troitskoye yerleşim merkezini kontrolüne geçirdi.
Ukrayna ordusu, dün gece yarısına kadar yaşanan çatışmalar sonucunda 1525 asker, 2 tank ve 19 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Ukrayna’nın 131 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 182 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
DÜNYA
Putin, eski SSCB ülkeleri ile İsrail'in liderlerini Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla kutladı
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала