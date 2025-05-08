https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ateskese-uyuyor-ukraynalilar-silahli-eylemlere-devam-ediyor-1096059829.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu ateşkese uyuyor, Ukraynalılar silahlı eylemlere devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 8 Mayıs gece yarısından itibaren Rus ordusunun ateşkes uygulamasına başladığını kaydeden Savunma Bakanlığı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T14:04+0300

2025-05-08T14:04+0300

2025-05-08T14:02+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

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ateşkes ihlali

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rus ordusu özel askeri harekat bölgesindeki tüm eylemleri durdurarak daha önce ele geçirilen mevzilerde kaldı.Açıklamada, Rusya Başkomutanı Vladimir Putin’in aldığı karar uyarınca, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferinin 80. Yıldönümünün kutlandığı günler boyunca ateşkes uygulama amacıyla, 8 Mayıs gece yarısından itibaren özel askeri harekat bölgesindeki tüm Rus askeri birimlerin silahlı faaliyetleri tamamen durdurduğu ve daha önce ele geçirilen konum ve mevzilerde kaldığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkese sıkı sıkıya uyduğunu vurgulayan Bakanlık, tüm hava, füze, topçu ve İHA saldırılarına son verildiğinin de altı çizildi.Buna rağmen Ukraynalı oluşumların Rus askerlere karşı silahlı eylemlere devam ettiğine dikkat çekilirken düşman güçlerin Kursk Bölgesi’nde devlet sınırını geçme yönünde iki girişimde bulunduğu ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Dzerjinsk yerleşim merkezi yakınında saldırı düzenlediği belirtildi.Ukrayna ordusunun cephe boyunca toplar, tanklar ve havan toplarından 173 ve çoklu roketatarlardan 4 kez kez ateş açtığı aktarılırken ayrıca 300 kez İHA saldırısının düzenlendiği kaydedildi.Toplamda 488 kez ateşkes ihlalinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Ukrayna tarafının Rusya'ya yönelik kasıtlı yıkıcı eylemleri, Kiev rejiminin Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına izin vermek istemediğini doğruluyor” dendi.Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes ihlallerine aynı şekilde karşılık verdiği ve duruma göre hareket ederek Kiev rejiminin tüm suçlarına karşı yanıt vermeye devam edeceği vurgulandı.Ateşkes uygulamaya girmeden önce: Donbass'ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiRusya Savunma Bakanlığı, ateşkes uygulamasına geçilmeden önce özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmeleri de aktardı.Buna göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Troitskoye yerleşim merkezini kontrolüne geçirdi.Ukrayna ordusu, dün gece yarısına kadar yaşanan çatışmalar sonucunda 1525 asker, 2 tank ve 19 zırhlı savaş aracı yitirdi.Ukrayna’nın 131 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın hava üsleri altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi, bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 182 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-eski-sscb-ulkeleri-ile-israilin-liderlerini-zaferin-80-yildonumu-dolayisiyla-kutladi-1096056530.html

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