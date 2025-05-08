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Putin, eski SSCB ülkeleri ile İsrail'in liderlerini Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla kutladı
Putin, eski SSCB ülkeleri ile İsrail'in liderlerini Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla kutladı
Sputnik Türkiye
Eski SSCB ülkelerindeki mevkidaşlarına tebrik mesajı gönderen Putin, atalarının şanlı kahramanlık ve büyük fedakarlıklarını kutsal bir şekilde andıklarını... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya, İsrail liderlerinin yanı sıra Gürcistan ve Moldova halklarına tebrik mesajları gönderdi.Putin, Rusya ve söz konusu ülkelerin, Nazi işgalcilerine karşı omuz omuza cesurca savaşan ve cephe gerisinde özveriyle çalışan atalarının şanlı kahramanlık ve büyük fedakarlıklarını kutsal bir şekilde andığını vurguladı.Rusya lideri, "Muzaffer neslin başarılarını üzerine titreyerek korumak bizim kutsal görevimizdir. Bu nedenle, ortak tarihimizi çarpıtma, Naziler ve suç ortakları tarafından işlenen vahşeti aklama veya unutturma girişimlerini tavizsiz bir şekilde bastırmamız çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı, yabancı ülke liderleri ve vatandaşlarına gönderdiği kutlama mesajlarında, Büyük Anavatan Savaşı gazilerine ve cephe gerisinde çalışanlara en içten tebriklerini ve samimi şükran sözlerini ileterek, onlara sağlık, refah ve uzun ömürler diledi.Putin, Gürcistan ve Moldova halklarına gönderdiği mesajda ise, kendilerine miras bırakılan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma gibi güzel geleneklerin korunması, ortak tarihi mirasın unutulmasına ve dost ülkeler arasında anlaşmazlık yaratılmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rusya-abd-ticaretinde-son-2-yilin-en-yuksek-hacmine-ulasildi-1096050283.html
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i̇srail, rusya, sscb, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü, vladimir putin, azerbaycan
i̇srail, rusya, sscb, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, zafer'in 80. yıldönümü, vladimir putin, azerbaycan

Putin, eski SSCB ülkeleri ile İsrail'in liderlerini Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla kutladı

12:51 08.05.2025
© Sputnik / Александр ДемьянчукRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Александр Демьянчук
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Eski SSCB ülkelerindeki mevkidaşlarına tebrik mesajı gönderen Putin, atalarının şanlı kahramanlık ve büyük fedakarlıklarını kutsal bir şekilde andıklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya, İsrail liderlerinin yanı sıra Gürcistan ve Moldova halklarına tebrik mesajları gönderdi.

Putin, Rusya ve söz konusu ülkelerin, Nazi işgalcilerine karşı omuz omuza cesurca savaşan ve cephe gerisinde özveriyle çalışan atalarının şanlı kahramanlık ve büyük fedakarlıklarını kutsal bir şekilde andığını vurguladı.

Rusya lideri, "Muzaffer neslin başarılarını üzerine titreyerek korumak bizim kutsal görevimizdir. Bu nedenle, ortak tarihimizi çarpıtma, Naziler ve suç ortakları tarafından işlenen vahşeti aklama veya unutturma girişimlerini tavizsiz bir şekilde bastırmamız çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, yabancı ülke liderleri ve vatandaşlarına gönderdiği kutlama mesajlarında, Büyük Anavatan Savaşı gazilerine ve cephe gerisinde çalışanlara en içten tebriklerini ve samimi şükran sözlerini ileterek, onlara sağlık, refah ve uzun ömürler diledi.

Putin, Gürcistan ve Moldova halklarına gönderdiği mesajda ise, kendilerine miras bırakılan dostluk ve karşılıklı yardımlaşma gibi güzel geleneklerin korunması, ortak tarihi mirasın unutulmasına ve dost ülkeler arasında anlaşmazlık yaratılmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.
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