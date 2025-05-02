https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/rekabet-kurulu-kararini-acikladi-erikli-ve-pinar-suya-26-milyon-lira-ceza-1095859330.html
Rekabet Kurulu kararını açıkladı: Erikli ve Pınar Su'ya 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu kararını açıkladı: Erikli ve Pınar Su'ya 26 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su'ya toplam yaklaşık 26 milyon TL ceza kesildi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T11:18+0300
2025-05-02T11:18+0300
2025-05-02T11:18+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
erikli su
pınar su
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Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su'ya, geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda yaklaşık 26 milyon TL para cezası kesildi. Rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimiKurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/rekabet-kurulu-onay-verdi-turkiyenin-en-buyuk-spor-salonu-zinciri-artik-polonyali-sirketin-oldu-1095401996.html
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rekabet kurulu, erikli su, pınar su
rekabet kurulu, erikli su, pınar su
Rekabet Kurulu kararını açıkladı: Erikli ve Pınar Su'ya 26 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su'ya toplam yaklaşık 26 milyon TL ceza kesildi.
Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su'ya, geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda yaklaşık 26 milyon TL para cezası kesildi.
Rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu teşebbüslerin geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.
Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.