RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya her zaman sorumlu ortaklara karşı çok olumlu tutum sergiliyor

Öncelikle, gerçekten çoğunlukla perde arkasında olmak üzere çok fazla görüşme yapıldığını ve birçok şirketin bu konuya ilgi duyduğunu görüyoruz. İyi göstergelerden biri de yabancı marka tescillerinin giderek artması ve artık birçok kişinin bununla meşgul olması. Dolayısıyla iş dünyası elbette jeopolitik alanda olup bitenlere karşı çok hassas ve birçok işletme ilgisini teyit ediyor ve aktif olarak doğrudan müzakereler yürütüyor.