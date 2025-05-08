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RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya her zaman sorumlu ortaklara karşı çok olumlu tutum sergiliyor
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya her zaman sorumlu ortaklara karşı çok olumlu tutum sergiliyor
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev, yabancı işletmelerin Rusya'ya geri dönüşü için gerekli şartlara ilişkin değerlendirmesinde Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T13:30+0300
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, yabancı işletmelerin geri dönüşü için gerekli şartlara ilişkin değerlendirmesinde Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi ortaklara karşı çok olumlu bir tutum sergilediğini ifade etti.Dmitriyev, Moskova'nın yabancı şirketlerin Rusya'ya dönüşüne herhangi bir engel koymadığını, ancak yerli şirketlerin öncelikli tutulduğunu belirtti.RDIF Başkanı, çok sayıda yabancı şirketin Rusya'ya dönmek istediğini, bu konuda çoğunlukla perde arkasında olmak üzere görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.Bu durumun çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili olduğuna dikkat çeken Dmitriyev ayrıca ilk geri dönüşün ikinci çeyrekte gerçekleşebileceği öngörüsünü de doğruladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/dmitriyev-marsa-ucus-artik-daha-gercekci---1095449039.html
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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, moskova, şirketler, haberler, iş dünyası
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, moskova, şirketler, haberler, iş dünyası

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya her zaman sorumlu ortaklara karşı çok olumlu tutum sergiliyor

13:30 08.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентствоKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство
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RDIF Başkanı Dmitriyev, yabancı işletmelerin Rusya'ya geri dönüşü için gerekli şartlara ilişkin değerlendirmesinde Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi ortaklara karşı çok olumlu bir tutum sergilediğini vurguladı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, yabancı işletmelerin geri dönüşü için gerekli şartlara ilişkin değerlendirmesinde Rusya'nın her zaman sorumluluk sahibi ortaklara karşı çok olumlu bir tutum sergilediğini ifade etti.
Dmitriyev, Moskova'nın yabancı şirketlerin Rusya'ya dönüşüne herhangi bir engel koymadığını, ancak yerli şirketlerin öncelikli tutulduğunu belirtti.
RDIF Başkanı, çok sayıda yabancı şirketin Rusya'ya dönmek istediğini, bu konuda çoğunlukla perde arkasında olmak üzere görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.

Öncelikle, gerçekten çoğunlukla perde arkasında olmak üzere çok fazla görüşme yapıldığını ve birçok şirketin bu konuya ilgi duyduğunu görüyoruz. İyi göstergelerden biri de yabancı marka tescillerinin giderek artması ve artık birçok kişinin bununla meşgul olması. Dolayısıyla iş dünyası elbette jeopolitik alanda olup bitenlere karşı çok hassas ve birçok işletme ilgisini teyit ediyor ve aktif olarak doğrudan müzakereler yürütüyor.

Bu durumun çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili olduğuna dikkat çeken Dmitriyev ayrıca ilk geri dönüşün ikinci çeyrekte gerçekleşebileceği öngörüsünü de doğruladı:

Öngörülerimin aynı kaldığını düşünüyorum, bazı şirketlerin şimdiden geri döndüğünü görüyoruz, bu süreç kamuoyuna pek fazla açıklanmıyor, ama elbette devam ediyor.

Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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