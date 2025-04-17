https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/dmitriyev-marsa-ucus-artik-daha-gercekci---1095449039.html
Dmitriyev: Mars'a uçuş artık daha gerçekçi
Dmitriyev: Mars'a uçuş artık daha gerçekçi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Mars'a insanlı... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T01:52+0300
2025-04-17T01:52+0300
2025-04-17T01:52+0300
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Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus lider Vladimir Putin'in SpaceX CEO'su Elon Musk'ı ünlü roket bilimci Sergey Korolyov'a benzetmesinin ardından Mars'a insanlı uçuş ihtimalinin 'giderek daha gerçekçi hale geldiğini' ifade etti. 'Bu artık daha gerçekçi'Dmitriyev, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu artık daha gerçekçi' ifadelerini kullanırken, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir Mars görevini tasvir eden bilgisayar animasyonlu bir video ekledi.Paylaşımın altında, Putin'in Musk-Korolyov karşılaştırmasını yaptığı konuşmanın videosunu da içeren blogcu Mario Nawfal'ın gönderisine de yer verdi.Putin, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı söyleşide Musk'ı Korolyov'la kıyaslayarak, Musk'ın Mars hayalleri gördüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-putin-ve-katar-emiri-al-sani-moskovada-bir-araya-gelecek-1095448653.html
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kirill dmitriyev, vladimir putin, elon musk, mars, rusya, suudi arabistan, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev, vladimir putin, elon musk, mars, rusya, suudi arabistan, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
Dmitriyev: Mars'a uçuş artık daha gerçekçi
Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Mars'a insanlı uçuş ihtimalinin 'giderek daha gerçekçi hale geldiğini' ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus lider Vladimir Putin'in SpaceX CEO'su Elon Musk'ı ünlü roket bilimci Sergey Korolyov'a benzetmesinin ardından Mars'a insanlı uçuş ihtimalinin 'giderek daha gerçekçi hale geldiğini' ifade etti.
Dmitriyev, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu artık daha gerçekçi' ifadelerini kullanırken, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir Mars görevini tasvir eden bilgisayar animasyonlu bir video ekledi.
Paylaşımın altında, Putin'in Musk-Korolyov karşılaştırmasını yaptığı konuşmanın videosunu da içeren blogcu Mario Nawfal'ın gönderisine de yer verdi.
Putin, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı söyleşide Musk'ı Korolyov'la kıyaslayarak, Musk'ın Mars hayalleri gördüğünü söylemişti.