https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/dmitriyev-marsa-ucus-artik-daha-gercekci---1095449039.html

Dmitriyev: Mars'a uçuş artık daha gerçekçi

Dmitriyev: Mars'a uçuş artık daha gerçekçi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Mars'a insanlı... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T01:52+0300

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dünya

kirill dmitriyev

vladimir putin

elon musk

mars

rusya

suudi arabistan

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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Rusya Devlet Başkanı'nın yurtdışı yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus lider Vladimir Putin'in SpaceX CEO'su Elon Musk'ı ünlü roket bilimci Sergey Korolyov'a benzetmesinin ardından Mars'a insanlı uçuş ihtimalinin 'giderek daha gerçekçi hale geldiğini' ifade etti. 'Bu artık daha gerçekçi'Dmitriyev, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu artık daha gerçekçi' ifadelerini kullanırken, Rusya, Suudi Arabistan ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir Mars görevini tasvir eden bilgisayar animasyonlu bir video ekledi.Paylaşımın altında, Putin'in Musk-Korolyov karşılaştırmasını yaptığı konuşmanın videosunu da içeren blogcu Mario Nawfal'ın gönderisine de yer verdi.Putin, Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı söyleşide Musk'ı Korolyov'la kıyaslayarak, Musk'ın Mars hayalleri gördüğünü söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kremlin-putin-ve-katar-emiri-al-sani-moskovada-bir-araya-gelecek-1095448653.html

mars

rusya

suudi arabistan

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kirill dmitriyev, vladimir putin, elon musk, mars, rusya, suudi arabistan, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)