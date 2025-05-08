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PSG ve Inter karşı karşıya: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Nerede oynanacak? Saat kaçta?
PSG ve Inter karşı karşıya: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Nerede oynanacak? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla, Fransa temsilcisi PSG, turnuvanın finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.İlk yarıda Fabian Ruiz sürpriziMaçın oynandığı Parc des Princes Stadyumu’nda atmosfer son derece yoğundu. Arsenal, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışsa da PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz’in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skorla ilk yarı sona erdi.Hakimi farkı açtı, saka umutlandıİkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 69. dakikada Vitinha ile penaltıdan yararlanamadı. Ancak üç dakika sonra, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı.İlk maçta da galibiyet vardıDeplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Paris ekibi, toplamda 3-1’lik skorla finale yükseldi.Final mücadelesi Münih’teUEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. PSG ile Inter arasındaki bu dev karşılaşma, Avrupa futbolunun zirvesine çıkacak takımı belirleyecek.PSG - Inter maçı hangi kanalda?Mücadele TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uefa-sampiyonlar-liginde-final-hakan-calhanoglunun-rakibi-belli-oldu-1096044758.html
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bukayo saka, fransa, paris, paris saint-germain (psg), arsenal, inter, parc des princes stadyumu
bukayo saka, fransa, paris, paris saint-germain (psg), arsenal, inter, parc des princes stadyumu

PSG ve Inter karşı karşıya: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Nerede oynanacak? Saat kaçta?

07:22 08.05.2025
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIŞampiyonlar Ligi Kupası
Şampiyonlar Ligi Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla, Fransa temsilcisi PSG, turnuvanın finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla, Fransa temsilcisi PSG, turnuvanın finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

İlk yarıda Fabian Ruiz sürprizi

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadyumu’nda atmosfer son derece yoğundu. Arsenal, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışsa da PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz’in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skorla ilk yarı sona erdi.

Hakimi farkı açtı, saka umutlandı

İkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 69. dakikada Vitinha ile penaltıdan yararlanamadı. Ancak üç dakika sonra, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçta da galibiyet vardı

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Paris ekibi, toplamda 3-1’lik skorla finale yükseldi.

Final mücadelesi Münih’te

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. PSG ile Inter arasındaki bu dev karşılaşma, Avrupa futbolunun zirvesine çıkacak takımı belirleyecek.

PSG - Inter maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final: Hakan Çalhanoğlu'nun rakibi belli oldu
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