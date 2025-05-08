https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/psg-ve-inter-karsi-karsiya-uefa-sampiyonlar-ligi-finali-ne-zaman-nerede-oynanacak-saat-kacta-1096045330.html

PSG ve Inter karşı karşıya: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Nerede oynanacak? Saat kaçta?

PSG ve Inter karşı karşıya: UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Nerede oynanacak? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:22+0300

2025-05-08T07:22+0300

2025-05-08T07:22+0300

spor

bukayo saka

fransa

paris

paris saint-germain (psg)

arsenal

inter

parc des princes stadyumu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz devi Arsenal’i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla, Fransa temsilcisi PSG, turnuvanın finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.İlk yarıda Fabian Ruiz sürpriziMaçın oynandığı Parc des Princes Stadyumu’nda atmosfer son derece yoğundu. Arsenal, ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışsa da PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz’in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Bu skorla ilk yarı sona erdi.Hakimi farkı açtı, saka umutlandıİkinci yarıya da etkili başlayan PSG, 69. dakikada Vitinha ile penaltıdan yararlanamadı. Ancak üç dakika sonra, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği gol farkı ikiye çıkardı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle umutlansa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG sahadan 2-1 galip ayrıldı.İlk maçta da galibiyet vardıDeplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı da 1-0 kazanan Paris ekibi, toplamda 3-1’lik skorla finale yükseldi.Final mücadelesi Münih’teUEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. PSG ile Inter arasındaki bu dev karşılaşma, Avrupa futbolunun zirvesine çıkacak takımı belirleyecek.PSG - Inter maçı hangi kanalda?Mücadele TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/uefa-sampiyonlar-liginde-final-hakan-calhanoglunun-rakibi-belli-oldu-1096044758.html

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