https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-2-kisi-tutuklandi-1096041452.html
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Olaya karıştıkları iddia... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T22:33+0300
2025-05-07T22:33+0300
2025-05-07T22:38+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
toplumsal cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
polis
polis baskını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084691_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_423f89abfd9407fb632599f0c19dc259.jpg
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi olayında dün gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö.'nün 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, M.A.D. ve A.Ö.'nün olay öncesinde plan yaptıkları ve cinayete yardım ettikleri iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ahmet-minguzzi-cinayetinde-iki-cocuk-daha-gozaltina-alindi-1095993408.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094084691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbac66d98cadf4078340880884761dc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını
mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
22:33 07.05.2025 (güncellendi: 22:38 07.05.2025)
İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Olaya karıştıkları iddia edilen M.A.D. ve A.Ö., 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi olayında dün gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö.'nün 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, M.A.D. ve A.Ö.'nün olay öncesinde plan yaptıkları ve cinayete yardım ettikleri iddia edildi.