https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-2-kisi-tutuklandi-1096041452.html

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Olaya karıştıkları iddia... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T22:33+0300

2025-05-07T22:33+0300

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türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

cinayet

toplumsal cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

polis

polis baskını

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15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi olayında dün gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan M.A.D. ve A.Ö.'nün 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Cinayet sonrası başlatılan soruşturmada, M.A.D. ve A.Ö.'nün olay öncesinde plan yaptıkları ve cinayete yardım ettikleri iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ahmet-minguzzi-cinayetinde-iki-cocuk-daha-gozaltina-alindi-1095993408.html

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Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, cinayet, toplumsal cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, polis, polis baskını