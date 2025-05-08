https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/pakistan-savunma-bakani-asif-pakistan-gerekirse-hindistan-saldirilarina-karsilik-verecek-1096042416.html

Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan gerekirse Hindistan saldırılarına karşılık verecek

Pakistan Savunma Bakanı Asif: Pakistan gerekirse Hindistan saldırılarına karşılık verecek

Sputnik Türkiye

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan’ın şu ana kadar Hindistan’ın saldırılarına karşılık vermediğini, sadece bu saldırıları püskürttüğünü belirterek... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif yaptığı açıklamada, Pakistan'ın gerekli gördüğü takdirde Hindistan'ın saldırılarına karşılık vereceğini ve çatışmanın genişleme riskinin artabileceğini söyledi. Bakan açıklamasında, "Durumu yakından takip ediyoruz, karşılık vermemiz gerektiğini hissettiğimiz zaman, biz de gerekli önlemleri alacağız. Bu da kesinlikle çatışmanın bugün veya geçen gece olduğundan daha büyük bir şeye dönüşme olasılığını artıracaktır." sözlerine yer verdi. Bakan ayrıca Pakistan’ın şu ana kadar Hindistan’ın saldırılarına karşılık vermediğini, sadece bu saldırıları püskürttüğünü belirtti. Neler olmuştu?Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti. Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hindistan-ve-pakistan-hakkinda-trump-umarim-artik-durabilirler-1096041560.html

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