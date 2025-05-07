Trump, Pakistan-Hindistan çatışması hakkında konuştu: 'Umarım artık durabilirler'

Çok korkunç. Benim duruşum, her iki tarafla da iyi anlaştığım yönünde. Her ikisini de çok iyi tanıyorum ve aralarındaki sorunu çözmelerini görmek istiyorum. Artık durmalarını istiyorum ve umuyorum ki şu anda ödeşmiş oldukları için bu mümkün olur. Umarım artık durabilirler