https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/hindistan-ve-pakistan-hakkinda-trump-umarim-artik-durabilirler-1096041560.html
Trump, Pakistan-Hindistan çatışması hakkında konuştu: 'Umarım artık durabilirler'
Trump, Pakistan-Hindistan çatışması hakkında konuştu: 'Umarım artık durabilirler'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurma taahhütlerini yerine getireceğine inandığını ve Çin'e yönelik... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T22:38+0300
2025-05-07T22:38+0300
2025-05-07T22:48+0300
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husiler
yemen
kızıldeniz
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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurma taahhütlerini yerine getireceğine inandığını söyledi.Trump açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:'Çin'in vergilerini düşürmeyeceğim'Trump, Pekin'i adil bir ticaret anlaşması için müzakerelere katılmaya teşvik etmek amacıyla Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi planlamadığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Çin'i müzakere masasına oturtmak için gümrük vergilerini geri çekmeye açık olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır" dedi.Hindistan ve Pakistan hakkında: 'Umarım artık durabilirler'Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın 'birbirlerine misillemede bulunmalarının' ardından son dönemdeki gerginliğin sona ermesini umduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html
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abd, donald trump, çin, pakistan, pekin, hindistan, husiler, yemen, kızıldeniz
abd, donald trump, çin, pakistan, pekin, hindistan, husiler, yemen, kızıldeniz
Trump, Pakistan-Hindistan çatışması hakkında konuştu: 'Umarım artık durabilirler'
22:38 07.05.2025 (güncellendi: 22:48 07.05.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurma taahhütlerini yerine getireceğine inandığını ve Çin'e yönelik vergileri düşürmeyeceğini açıklarken, Hindistan ve Pakistan gerilimi hakkında "Umarım artık durabilirler" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ABD gemilerine yönelik saldırıları durdurma taahhütlerini yerine getireceğine inandığını söyledi.
Trump açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
Husilerle çok iyi bir sonuç elde ettik ve taahhütte bulunduklarında verdikleri söze saygı gösterdik. Onlara yakın olan diğer ülkelerle ve vekilleriyle de görüştük ve onların tüm sözlerine saygı gösteriyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Umarım bu iş artık sona ermiştir. Ve gemilere dokunmazlar. Biliyorsunuz, o gemileri rahat bırakmaları yeterli
'Çin'in vergilerini düşürmeyeceğim'
Trump, Pekin'i adil bir ticaret anlaşması için müzakerelere katılmaya teşvik etmek amacıyla Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi planlamadığını söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Çin'i müzakere masasına oturtmak için gümrük vergilerini geri çekmeye açık olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır" dedi.
Hindistan ve Pakistan hakkında: 'Umarım artık durabilirler'
Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın 'birbirlerine misillemede bulunmalarının' ardından son dönemdeki gerginliğin sona ermesini umduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Çok korkunç. Benim duruşum, her iki tarafla da iyi anlaştığım yönünde. Her ikisini de çok iyi tanıyorum ve aralarındaki sorunu çözmelerini görmek istiyorum. Artık durmalarını istiyorum ve umuyorum ki şu anda ödeşmiş oldukları için bu mümkün olur. Umarım artık durabilirler