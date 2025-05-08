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Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: Şüpheli aranıyor
Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: Şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
Mardin'de okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmeni öldüren şüpheli kayıp. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T16:17+0300
2025-05-08T16:17+0300
2025-05-08T16:17+0300
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.Öğretmen öldürüldüİpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/17-yasindaki-genc-okul-muduru-olan-annesini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1090260130.html
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öğretmen, okul, mardin
Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: Şüpheli aranıyor
Mardin'de okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmeni öldüren şüpheli kayıp.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.
İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.