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Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: Şüpheli aranıyor

Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: Şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

Mardin'de okul bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti. Öğretmeni öldüren şüpheli kayıp. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T16:17+0300

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türki̇ye

öğretmen

okul

mardin

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti.Öğretmen öldürüldüİpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/17-yasindaki-genc-okul-muduru-olan-annesini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1090260130.html

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öğretmen, okul, mardin