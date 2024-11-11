https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/17-yasindaki-genc-okul-muduru-olan-annesini-uykudayken-bicaklayarak-oldurdu-1090260130.html

17 yaşındaki genç, okul müdürü olan annesini uykudayken bıçaklayarak öldürdü

17 yaşındaki genç, okul müdürü olan annesini uykudayken bıçaklayarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da yaşayan 17 yaşındaki genç annesini bıçaklayarak öldürdü. Babası ve akrabalarına da saldıran A.Ç. gözaltına alındı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T12:56+0300

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2024-11-11T12:56+0300

türkiye

tekirdağ

öğretmen

cinayet

anne

bıçaklama

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı.Tekirdağ'da anne cinayetiFatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanda, cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.Anne hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Anne Nilay Ç. okul müdürüydüTekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/adanada-annesini-once-bicakladi-sonra-bastonla-bogarak-oldurdu-1089226033.html

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tekirdağ, öğretmen, cinayet, anne, bıçaklama