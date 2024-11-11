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17 yaşındaki genç, okul müdürü olan annesini uykudayken bıçaklayarak öldürdü
17 yaşındaki genç, okul müdürü olan annesini uykudayken bıçaklayarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da yaşayan 17 yaşındaki genç annesini bıçaklayarak öldürdü. Babası ve akrabalarına da saldıran A.Ç. gözaltına alındı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:56+0300
2024-11-11T12:56+0300
türkiye
tekirdağ
öğretmen
cinayet
anne
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı.Tekirdağ'da anne cinayetiFatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanda, cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.Anne hayatını kaybettiİhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.Anne Nilay Ç. okul müdürüydüTekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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tekirdağ, öğretmen, cinayet, anne, bıçaklama
tekirdağ, öğretmen, cinayet, anne, bıçaklama

17 yaşındaki genç, okul müdürü olan annesini uykudayken bıçaklayarak öldürdü

12:56 11.11.2024
© İHA / MÜBERRA BAŞTUHAN-AW326652okul müdürü kadın
okul müdürü kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© İHA / MÜBERRA BAŞTUHAN-AW326652
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Tekirdağ'da yaşayan 17 yaşındaki genç annesini bıçaklayarak öldürdü. Babası ve akrabalarına da saldıran A.Ç. gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet geçiren bir genç annesini öldürürken, aynı aileden 4 kişiyi de yaralandı.

Tekirdağ'da anne cinayeti

Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanda, cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

Anne hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Anne Nilay Ç. okul müdürüydü

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi.
Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
TÜRKİYE
Adana'da annesini önce bıçakladı sonra bastonla boğarak öldürdü
14 Ekim, 21:38
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