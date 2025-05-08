https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/msb-bazi-emekli-askerlerin-orduevine-giris-yasagi-iddialarina-yanit-verdi-1096059539.html

MSB, bazı emekli askerlerin orduevine giriş yasağı iddialarına yanıt verdi

MSB, bazı emekli askerlerin orduevine giriş yasağı iddialarına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı bulunduğuna yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T13:37+0300

2025-05-08T13:37+0300

2025-05-08T13:37+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

orduevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096059179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbbe68053529069232635203fe62f2fc.jpg

Bazı emekli askerlerin orduevine giriş yasağı bulunduğuna dair iddialarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı. Orduevlerine girişi yasaklanan emekli personelle ilgili olarak MSB kaynakları tarafından "Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 'Hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz'Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askeri sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güven hissini yok etmeye yönelik davranışlar vurgusuAncak, mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere, kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele, Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/milli-savunma-bakanligi-aciklama-yapti-askerlik-3-aya-mi-dusecek-1096026650.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), orduevi