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Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağışlara dikkat
Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağışlara dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 7 Mayıs Çarşamba günü Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış; Marmara ve Ege'de ise saatte 60 km’ye ulaşan rüzgar bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar artışta.
2025-05-07T06:29+0300
2025-05-07T06:29+0300
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7 Mayıs Çarşamba günü MGM hava tahminlerine göre hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 4 kentte kuvvetli yağış uyarısıMGM hava durumu tahmin haritasına göre yağışların öğle saatinden itibaren başlaması ön görülürken kuvvetli rüzgarın ise sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.Marmara BölgesiBalıkesir 32°C – Parçalı ve az bulutluEdirne 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 27°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEge BölgesiAfyonkarahisar 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli 32°C – Parçalı ve az bulutluİzmir 31°C – Az bulutluManisa 32°C – Parçalı ve az bulutluAkdeniz BölgesiAdana 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutluAntalya 23°C – Az bulutluBurdur 28°C – Parçalı bulutluHatay 27°C – Parçalı bulutluİç Anadolu BölgesiAnkara 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutluBatı KaradenizBolu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutluKastamonu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizAmasya 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıArtvin 23°C – Parçalı ve az bulutluSamsun 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 20°C – Parçalı ve az bulutluDoğu Anadolu BölgesiErzurum 19°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 19°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 18°C – Parçalı ve çok bulutluGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep 28°C – Parçalı ve az bulutluMardin 26°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 26°C – Parçalı ve az bulutlu
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7 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, şiddetli rüzgar, bolu karabük yağmur, kastamonu çankırı hava, marmara ege rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü, bugün hava nasıl, il il hava durumu, güncel hava tahmini
7 mayıs hava durumu, kuvvetli yağış uyarısı, şiddetli rüzgar, bolu karabük yağmur, kastamonu çankırı hava, marmara ege rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü, bugün hava nasıl, il il hava durumu, güncel hava tahmini

Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağışlara dikkat

06:29 07.05.2025
© AA / Mert Alper DervışKanada'nın Ontario eyaleti
Kanada'nın Ontario eyaleti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs Çarşamba günü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde artmaya devam edecek. Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Marmara’nın güneyi ile Ege’de şiddetli rüzgar saatte 40-60 km'ye ulaşacak.
7 Mayıs Çarşamba günü MGM hava tahminlerine göre hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 kentte kuvvetli yağış uyarısı

MGM hava durumu tahmin haritasına göre yağışların öğle saatinden itibaren başlaması ön görülürken kuvvetli rüzgarın ise sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Balıkesir 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 32°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 31°C – Az bulutlu
Manisa 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya 23°C – Az bulutlu
Burdur 28°C – Parçalı bulutlu
Hatay 27°C – Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum 19°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 26°C – Parçalı ve az bulutlu
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Gaziosmanpaşa'da inşaat sahasının yanında bulunan yol çöktü
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