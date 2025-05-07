Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağışlara dikkat
© AA / Mert Alper DervışKanada'nın Ontario eyaleti
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs Çarşamba günü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı Türkiye genelinde artmaya devam edecek. Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken Marmara’nın güneyi ile Ege’de şiddetli rüzgar saatte 40-60 km'ye ulaşacak.
7 Mayıs Çarşamba günü MGM hava tahminlerine göre hava sıcaklığının Türkiye genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4 kentte kuvvetli yağış uyarısı
MGM hava durumu tahmin haritasına göre yağışların öğle saatinden itibaren başlaması ön görülürken kuvvetli rüzgarın ise sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi. Yağışların, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Balıkesir 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 32°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 31°C – Az bulutlu
Manisa 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 32°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 31°C – Az bulutlu
Manisa 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Adana 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya 23°C – Az bulutlu
Burdur 28°C – Parçalı bulutlu
Hatay 27°C – Parçalı bulutlu
Antalya 23°C – Az bulutlu
Burdur 28°C – Parçalı bulutlu
Hatay 27°C – Parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Çankırı 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kastamonu 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel ve yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun 23°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum 19°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 28°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 26°C – Parçalı ve az bulutlu