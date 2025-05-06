https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/mattia-ahmet-minguzziyi-bicaklayarak-olduren-sanigin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti--1095968358.html
Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı: O anları arkadaşlarına göstererek anlattı
Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı: O anları arkadaşlarına göstererek anlattı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bit pazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklarak öldüren sanığın, Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yeni görüntüleri ortaya çıktı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T15:48+0300
2025-05-06T15:48+0300
2025-05-06T16:13+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
cinayet
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İstanbul Kadıköy'de bitpazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi.Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.Arkadaşlarına bıçakladığı anı gösterdiDuraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi. Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bassavciliktan-emniyete-yakalama-talimati-mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-yeni-supheliler-1095943664.html
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Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı
2025-05-06T15:48+0300
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mattia ahmet minguzzi, ahmet minguzzi, ahmet minguzzi cinayeti, ahmet minguzziyi kim öldürdü
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Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı: O anları arkadaşlarına göstererek anlattı
15:48 06.05.2025 (güncellendi: 16:13 06.05.2025)
Kadıköy'de bit pazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklarak öldüren sanığın, Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yeni görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Kadıköy'de bitpazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi.
Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.
Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.
Arkadaşlarına bıçakladığı anı gösterdi
Duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi. Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.