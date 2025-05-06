https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/mattia-ahmet-minguzziyi-bicaklayarak-olduren-sanigin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti--1095968358.html

Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı: O anları arkadaşlarına göstererek anlattı

Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı: O anları arkadaşlarına göstererek anlattı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bit pazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklarak öldüren sanığın, Uzunçayır Metrobüs Durağı'nda yeni görüntüleri ortaya çıktı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T15:48+0300

2025-05-06T15:48+0300

2025-05-06T16:13+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

cinayet

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İstanbul Kadıköy'de bitpazarında 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi.Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar B.B. ve U.B'nin, olayın hemen sonrasına ait yeni görüntüleri Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdi.Görüntülere göre, Minguzzi'yi bıçaklayan sanık B.B. saat 08.37'de Uzunçayır Metrobüs durağına gitti. Bir süre sonra B.B'nin yanına U.B. ve diğer arkadaşları geldi.Arkadaşlarına bıçakladığı anı gösterdiDuraktaki bankta oturan grup sohbet ederken, B.B'nin Minguzzi'yi bıçakladığı anı arkadaşlarına el ve kol hareketleri yaparak göstermesi dikkati çekti. Yine, gruptaki bir kişi de yerde yatan Minguzzi'nin tekmelenmesini ayak hareketleriyle gösterdi. Durakta bir süre konuşan grup, saat 08.40'ta gelen metrobüse binerek buradan uzaklaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bassavciliktan-emniyete-yakalama-talimati-mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-yeni-supheliler-1095943664.html

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Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı Sputnik Türkiye Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren sanığın yeni görüntüleri ortaya çıktı 2025-05-06T15:48+0300 true PT0M51S

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