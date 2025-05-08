https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/dem-partiden-sirri-sureyya-ondere-suikast-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1096053764.html

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasıyla ilgili açıklama

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar üzerine... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T12:02+0300

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türki̇ye

sırrı süreyya önder

dem parti

suikast

suikast girişimi

araç

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Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan tarihinde aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyunda yer aldı. Tartışmaların ardından DEM Parti, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.DEM Parti'nin açıklamasına göre olay şöyle gelişti:“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelendi ve aracı servise götürdü. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.”Olay parti kurullarına taşındıDEM Parti, yaşanan bu gelişmenin hemen ardından parti kurullarında detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:“Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.”Henüz resmî bir sonuç yokParti açıklamasında ayrıca olayın hemen ardından yetkili kurumlarla iletişime geçildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir resmî sonucun paylaşılmadığı da vurgulandı:“Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”

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