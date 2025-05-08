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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasıyla ilgili açıklama
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar üzerine... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
sırrı süreyya önder
dem parti
suikast
suikast girişimi
araç
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Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan tarihinde aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyunda yer aldı. Tartışmaların ardından DEM Parti, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.DEM Parti'nin açıklamasına göre olay şöyle gelişti:“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelendi ve aracı servise götürdü. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.”Olay parti kurullarına taşındıDEM Parti, yaşanan bu gelişmenin hemen ardından parti kurullarında detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:“Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.”Henüz resmî bir sonuç yokParti açıklamasında ayrıca olayın hemen ardından yetkili kurumlarla iletişime geçildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir resmî sonucun paylaşılmadığı da vurgulandı:“Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”
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DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasıyla ilgili açıklama

12:02 08.05.2025 (güncellendi: 12:11 08.05.2025)
© AASırrı Süreyya Önder
Sırrı Süreyya Önder - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar üzerine DEM Parti açıklama yaptı. DEM Parti'nin açıklamasında, "Aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir" denildi.
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2 Nisan tarihinde aracında suikast düzeneği bulunduğu yönündeki iddialar kamuoyunda yer aldı. Tartışmaların ardından DEM Parti, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
DEM Parti'nin açıklamasına göre olay şöyle gelişti:
“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelendi ve aracı servise götürdü. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.”

Olay parti kurullarına taşındı

DEM Parti, yaşanan bu gelişmenin hemen ardından parti kurullarında detaylı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.

Henüz resmî bir sonuç yok

Parti açıklamasında ayrıca olayın hemen ardından yetkili kurumlarla iletişime geçildiği, ancak şu ana kadar herhangi bir resmî sonucun paylaşılmadığı da vurgulandı:
Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.
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