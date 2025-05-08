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Mardin'de maskeli 4 kişi gece saatlerinde bir evin kapısını balta ve çekiçle kırıp kaçtı
Mardin'de maskeli 4 kişi gece saatlerinde bir evin kapısını balta ve çekiçle kırıp kaçtı
Sputnik Türkiye
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişi bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdı. yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırıyı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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kapı
çekiç
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'ndeki bir evin kapısına gece saat 02.47'de giden kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile evin kapısını kırıp kaçtı.Evde yaşayan aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ailenin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Zanlıların kapısını kırdıkları aile ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.Olay evin bulunduğu kattaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların saldırıda bulunacakları evin olduğu kata geldiklerinde asansörün kapısının açıldığı, asansörden inmeye çalışan kişiden asansörün kapısını kapatıp uzaklaşmasını istedikleri görülüyor.Kayıtlarda, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark edip kırmaya yeltendiği, daha sonra vazgeçip ellerindeki çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaları yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-kapsaminda-sozlu-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar-1096040895.html
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türkiye, kapı, çekiç, balta, mardin
türkiye, kapı, çekiç, balta, mardin

Mardin'de maskeli 4 kişi gece saatlerinde bir evin kapısını balta ve çekiçle kırıp kaçtı

01:43 08.05.2025 (güncellendi: 01:47 08.05.2025)
© AAMardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kamerada
Mardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişi bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdı. yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırıyı yapan 4 kişiyle kapsını kırdıkları evde yaşayan ailenin husumetli olduğu bildirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'ndeki bir evin kapısına gece saat 02.47'de giden kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile evin kapısını kırıp kaçtı.
Evde yaşayan aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ailenin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Zanlıların kapısını kırdıkları aile ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.
Olay evin bulunduğu kattaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların saldırıda bulunacakları evin olduğu kata geldiklerinde asansörün kapısının açıldığı, asansörden inmeye çalışan kişiden asansörün kapısını kapatıp uzaklaşmasını istedikleri görülüyor.
Kayıtlarda, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark edip kırmaya yeltendiği, daha sonra vazgeçip ellerindeki çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaları yer alıyor.
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