https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mardinde-maskeli-4-kisi-gece-saatlerinde-bir-evin-kapisini-balta-ve-cekicle-kirip-kacti-1096042935.html

Mardin'de maskeli 4 kişi gece saatlerinde bir evin kapısını balta ve çekiçle kırıp kaçtı

Mardin'de maskeli 4 kişi gece saatlerinde bir evin kapısını balta ve çekiçle kırıp kaçtı

Sputnik Türkiye

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişi bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdı. yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, saldırıyı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T01:43+0300

2025-05-08T01:43+0300

2025-05-08T01:47+0300

türkiye

türki̇ye

kapı

çekiç

balta

mardin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096043042_0:11:1157:662_1920x0_80_0_0_fe12b57e244a09d553a893a108220396.jpg

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpek Mahallesi'ndeki bir evin kapısına gece saat 02.47'de giden kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile evin kapısını kırıp kaçtı.Evde yaşayan aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ailenin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Zanlıların kapısını kırdıkları aile ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.Olay evin bulunduğu kattaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlıların saldırıda bulunacakları evin olduğu kata geldiklerinde asansörün kapısının açıldığı, asansörden inmeye çalışan kişiden asansörün kapısını kapatıp uzaklaşmasını istedikleri görülüyor.Kayıtlarda, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark edip kırmaya yeltendiği, daha sonra vazgeçip ellerindeki çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaları yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meb-duyurdu-15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasi-kapsaminda-sozlu-sinava-girmeye-hak-kazanan-adaylar-1096040895.html

türki̇ye

mardin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kapı, çekiç, balta, mardin