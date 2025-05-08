https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mahkeme-unlu-oyuncu-nurgul-yesilcayi-hakli-buldu-2-milyonun-uzerinde-tazminat-alacak-1096055711.html

Mahkeme, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu: 2 milyonun üzerinde tazminat alacak

Mahkeme, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu: 2 milyonun üzerinde tazminat alacak

Sputnik Türkiye

Paramparça dizisinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı için yapım şirketine dava açan Nurgül Yeşilçay, davası kazandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T12:29+0300

2025-05-08T12:29+0300

2025-05-08T12:34+0300

yaşam

nurgül yeşilçay

tazminat

endemol medya şirketi

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünde yer aldığı Paramparça dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığını belirterek Endemol Medya'ya dava açmıştı. Mahkeme, Yeşilçay'ı haklı buldu, şirketin ünlü oyuncuya 2 milyonun üzerinde tazminat ödemesine karar verdiHer bölüm için 75 bin lira alacaktı ama alamadıHürriyet'in haberine göre, Nurgül Yeşilçay, Paramparça dizisinin yurtdışı satış gelirlerinden kendisine ödeme yapılmadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya alacak davası açmıştı. Yeşilçay, payına düşen yüzde 3’lük ücreti alamadığını iddia etmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Her bölüm için net 75 bin lira alacaktı. Yurtdışı satışlarından yüzde 3’ü müvekkile ödenecekti. Ancak şirket ödeme yapmamıştır” denildi.Tazminata hükmettiEndemol Medya Şirketi ise davanın reddini istedi. Mahkeme, Endemol Medya Şirketi’nin 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş maddi tazminatı 17 Kasım 2021’den tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte Nurgül Yeşilçay’a ödemesine karar verdi.

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nurgül yeşilçay, tazminat, endemol medya şirketi