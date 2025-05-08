https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/mahkeme-unlu-oyuncu-nurgul-yesilcayi-hakli-buldu-2-milyonun-uzerinde-tazminat-alacak-1096055711.html
Mahkeme, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu: 2 milyonun üzerinde tazminat alacak
Mahkeme, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu: 2 milyonun üzerinde tazminat alacak
Sputnik Türkiye
Paramparça dizisinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı için yapım şirketine dava açan Nurgül Yeşilçay, davası kazandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T12:29+0300
2025-05-08T12:29+0300
2025-05-08T12:34+0300
yaşam
nurgül yeşilçay
tazminat
endemol medya şirketi
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünde yer aldığı Paramparça dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığını belirterek Endemol Medya'ya dava açmıştı. Mahkeme, Yeşilçay'ı haklı buldu, şirketin ünlü oyuncuya 2 milyonun üzerinde tazminat ödemesine karar verdiHer bölüm için 75 bin lira alacaktı ama alamadıHürriyet'in haberine göre, Nurgül Yeşilçay, Paramparça dizisinin yurtdışı satış gelirlerinden kendisine ödeme yapılmadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya alacak davası açmıştı. Yeşilçay, payına düşen yüzde 3’lük ücreti alamadığını iddia etmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Her bölüm için net 75 bin lira alacaktı. Yurtdışı satışlarından yüzde 3’ü müvekkile ödenecekti. Ancak şirket ödeme yapmamıştır” denildi.Tazminata hükmettiEndemol Medya Şirketi ise davanın reddini istedi. Mahkeme, Endemol Medya Şirketi’nin 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş maddi tazminatı 17 Kasım 2021’den tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte Nurgül Yeşilçay’a ödemesine karar verdi.
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nurgül yeşilçay, tazminat, endemol medya şirketi
nurgül yeşilçay, tazminat, endemol medya şirketi
Mahkeme, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı haklı buldu: 2 milyonun üzerinde tazminat alacak
12:29 08.05.2025 (güncellendi: 12:34 08.05.2025)
Paramparça dizisinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı için yapım şirketine dava açan Nurgül Yeşilçay, davası kazandı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, başrolünde yer aldığı Paramparça dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığını belirterek Endemol Medya'ya dava açmıştı. Mahkeme, Yeşilçay'ı haklı buldu, şirketin ünlü oyuncuya 2 milyonun üzerinde tazminat ödemesine karar verdi
Her bölüm için 75 bin lira alacaktı ama alamadı
Hürriyet'in haberine göre, Nurgül Yeşilçay, Paramparça dizisinin yurtdışı satış gelirlerinden kendisine ödeme yapılmadığı iddiasıyla Endemol Medya’ya alacak davası açmıştı. Yeşilçay, payına düşen yüzde 3’lük ücreti alamadığını iddia etmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Her bölüm için net 75 bin lira alacaktı. Yurtdışı satışlarından yüzde 3’ü müvekkile ödenecekti. Ancak şirket ödeme yapmamıştır” denildi.
Endemol Medya Şirketi ise davanın reddini istedi. Mahkeme, Endemol Medya Şirketi’nin 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruş maddi tazminatı 17 Kasım 2021’den tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte Nurgül Yeşilçay’a ödemesine karar verdi.