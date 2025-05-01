https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/15-yillik-miras-davasinda-abdulhamidin-71-varisi-belli-oldu-listede-galatasaray-adasi-da-var-1095834023.html

15 yıllık miras davasında Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu: Listede Galatasaray Adası da var Kabataş Meydanı da

15 yıllık miras davasında Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu: Listede Galatasaray Adası da var Kabataş Meydanı da

Sputnik Türkiye

Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları davada 15 yıl sonra karar çıktı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T11:03+0300

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2025-05-01T11:03+0300

yaşam

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kabataş

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Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla mirastan pay alabilmek için dava açan 71 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı. 15 yıl sonra verilen kararda bu kişilerin Sultan 2. Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar veren mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine ise kısıtlama getirdi. Mirasçıların talep ettikleri gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı, konaklar, araziler, çiftlikler de yer alıyor. 15 yıl önce açıldı, defalarca bilirkişiye gittiHürriyet'in haberine göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporlar sonucunda, mahkeme veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.Listede Galatasaray Adası da var Veliefendi Çayırı da Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.1924 tarihli yasaya göre mal talep edemezler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/sabanci-mirasinda-yeni-gelisme-yaklasik-29-milyar-tl-degerindeki-atli-kosk-satilacak-1095272043.html

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galatasaray adası

kabataş

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