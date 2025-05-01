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15 yıllık miras davasında Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu: Listede Galatasaray Adası da var Kabataş Meydanı da
15 yıllık miras davasında Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu: Listede Galatasaray Adası da var Kabataş Meydanı da
Sputnik Türkiye
Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları davada 15 yıl sonra karar çıktı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T11:03+0300
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yaşam
osmanlı i̇mparatorluğu
sultan 2. abdülhamid
miras
dava
galatasaray adası
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Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla mirastan pay alabilmek için dava açan 71 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı. 15 yıl sonra verilen kararda bu kişilerin Sultan 2. Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar veren mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine ise kısıtlama getirdi. Mirasçıların talep ettikleri gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı, konaklar, araziler, çiftlikler de yer alıyor. 15 yıl önce açıldı, defalarca bilirkişiye gittiHürriyet'in haberine göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporlar sonucunda, mahkeme veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.Listede Galatasaray Adası da var Veliefendi Çayırı da Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.1924 tarihli yasaya göre mal talep edemezler
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osmanlı i̇mparatorluğu
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15 yıllık miras davasında Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu: Listede Galatasaray Adası da var Kabataş Meydanı da

11:03 01.05.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA
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Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları davada 15 yıl sonra karar çıktı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid'in soyundan oldukları iddiasıyla mirastan pay alabilmek için dava açan 71 kişi hakkında mahkeme kararını açıkladı. 15 yıl sonra verilen kararda bu kişilerin Sultan 2. Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar veren mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine ise kısıtlama getirdi. Mirasçıların talep ettikleri gayrimenkuller arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı, konaklar, araziler, çiftlikler de yer alıyor.

15 yıl önce açıldı, defalarca bilirkişiye gitti

Hürriyet'in haberine göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişilerin hazırladığı raporlar sonucunda, mahkeme veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

Gayrimenkullerin devrine kısıt

Ancak mahkeme, Sultan’a ait gayrimenkullerin mirasçılara intikalini (el değiştirmesini) engelleyecek şekilde kısıtlama içermeyen veraset ilamı talebinin ise reddine karar verdi. Mahkeme kararına göre Sultan 2’nci Abdülhamid'e ait özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirildi.


Listede Galatasaray Adası da var Veliefendi Çayırı da

Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.

1924 tarihli yasaya göre mal talep edemezler

1924 yılında çıkarılan, ‘Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun’da Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tapulu gayrimenkullerinin millete geçtiği belirtildi. 1924 tarihli yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Bu konuda TBMM’nin 1949 tarihli yorum kararı da bulunuyor.

Buna rağmen Sultan Abdülhamid’in torunları, dedelerine ait olduğunu iddia ettikleri gayrimenkulleri almak için dava açtı. Davacı vârisler, “Sultan 2’nci Abdülhamid, 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924’te padişah olmayıp 1918’de vefat etmiştir” iddiasında bulundu.


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