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Kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geliyor
Kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İki... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T08:54+0300
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recep tayyip erdoğan
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fahrettin altun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi Ankara’da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomik iş birliği ve güvenlik konuları gündeme gelecek.Yüksek düzeyli stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı yapılacakZiyaretin en dikkat çeken bölümü, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı olacak. Bu toplantı, iki ülke arasında enerji, güvenlik, ticaret ve altyapı gibi pek çok alanda yeni ortaklıkları kapsayan kararların alınmasına zemin hazırlayacak.İmzalar atılacak, yeni anlaşmalar yoldaİletişim Başkanı Fahrettin Altun’un verdiği bilgiye göre, ziyaret çerçevesinde bir dizi resmi belge de imzalanacak. Bu belgeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde daha da pekişmesini hedefliyor.Sudani ziyaretiyle i̇lişkilerde yeni sayfa açılıyorIrak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ziyareti, son yıllarda gelişim gösteren Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Gündemde ayrıca, terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve sınır güvenliği gibi başlıkların da yer alması bekleniyor.İletişim Başkanı’ndan açıklamaSosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Altun, “Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, irak, cumhurbaşkanlığı külliyesi, muhammed şiya es-sudani , görüşme, ikili görüşme
recep tayyip erdoğan, fahrettin altun, irak, cumhurbaşkanlığı külliyesi, muhammed şiya es-sudani , görüşme, ikili görüşme

Kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geliyor

08:54 08.05.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi (solda) kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi (solda) kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi Ankara’da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler, ekonomik iş birliği ve güvenlik konuları gündeme gelecek.

Yüksek düzeyli stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı yapılacak

Ziyaretin en dikkat çeken bölümü, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı olacak. Bu toplantı, iki ülke arasında enerji, güvenlik, ticaret ve altyapı gibi pek çok alanda yeni ortaklıkları kapsayan kararların alınmasına zemin hazırlayacak.

İmzalar atılacak, yeni anlaşmalar yolda

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un verdiği bilgiye göre, ziyaret çerçevesinde bir dizi resmi belge de imzalanacak. Bu belgeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde daha da pekişmesini hedefliyor.

Sudani ziyaretiyle i̇lişkilerde yeni sayfa açılıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin ziyareti, son yıllarda gelişim gösteren Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Gündemde ayrıca, terörle mücadele, su kaynaklarının kullanımı ve sınır güvenliği gibi başlıkların da yer alması bekleniyor.

İletişim Başkanı’ndan açıklama

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Altun, “Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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