https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/trump-gumruk-tarifelerini-90-gun-sureyle-durdurdu-bitcoin-ve-altin-yukselise-gecti-1095266270.html
Trump, gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurdu: Bitcoin ve altın yükselişe geçti
Trump, gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurdu: Bitcoin ve altın yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
Bitcoin fiyatları 9 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasıyla saatler içinde yüzde 8 yükselerek 83 bin dolar... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-10T00:53+0300
2025-04-10T00:53+0300
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ABD-Çin ticaret savaşı gerilimleri nedeniyle kripto para ve altında dalgalanmalar yaşandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasının ardından Bitcoin ve altın değer kazandı. Yüzde 7'den fazla yükselen Bitcoin, 83 bin dolara kadar ulaştı. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama, kripto ve altın piyasasında genel bir hareketliliği tetikledi.Gün içinde 74 bin 567.02 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla hızla toparlandı. Ethereum, Dogecoin ve XRP yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Solana tokeni yüzde 14'lük etkileyici bir yükseliş kaydetti. MicroStrategy (yüzde 25), Robinhood (yüzde 23) ve Coinbase (yüzde 20) gibi Bitcoin'e bağlı hisseler sert yükselişler yaşadı.Altın fiyatları ne kadar?Altın fiyatları bugün tüm çeşitlerinde yükselişe geçerken, gram altın 3 bin 883 TL seviyesine kadar ulaştı. 10 Nisan saat 00.52 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:Gram Altın: 3 bin 883.03 TL (yüzde 5.30 artış)Çeyrek Altın: 6 bin 346 TL (yüzde 5.05 artış)Yarım Altın: 12 bin 689 TL (yüzde 5.02 artış)Tam Altın: 25 bin 262 TL (yüzde 4.87 artış)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/trump-duyurdu-abd-cinden-gelen-mallara-uyguladigi-vergileri-yuzde-125e-cikaracak-1095263412.html
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abd, bitcoin, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin safiye, bitcoin-bank, para, kripto para, altın, gram altın, külçe altın, tarife, gümrük tarifesi
abd, bitcoin, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin safiye, bitcoin-bank, para, kripto para, altın, gram altın, külçe altın, tarife, gümrük tarifesi
Trump, gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurdu: Bitcoin ve altın yükselişe geçti
Bitcoin fiyatları 9 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasıyla saatler içinde yüzde 8 yükselerek 83 bin dolar seviyesini yeniden gördü. Altın ise son günlerdeki düşüşün aksine yükselişe geçti. Ancak uzmanlar, yatırımcıların ABD hazine bonolarındaki dalgalanmalar nedeniyle temkinli davrandığını belirtti.
ABD-Çin ticaret savaşı gerilimleri nedeniyle kripto para ve altında dalgalanmalar yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik 90 günlük tarife ertelemesi açıklamasının ardından Bitcoin ve altın değer kazandı. Yüzde 7'den fazla yükselen Bitcoin, 83 bin dolara kadar ulaştı. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama, kripto ve altın piyasasında genel bir hareketliliği tetikledi.
Gün içinde 74 bin 567.02 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla hızla toparlandı. Ethereum, Dogecoin ve XRP yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Solana tokeni yüzde 14'lük etkileyici bir yükseliş kaydetti. MicroStrategy (yüzde 25), Robinhood (yüzde 23) ve Coinbase (yüzde 20) gibi Bitcoin'e bağlı hisseler sert yükselişler yaşadı.
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları bugün tüm çeşitlerinde yükselişe geçerken, gram altın 3 bin 883 TL seviyesine kadar ulaştı. 10 Nisan saat 00.52 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: 3 bin 883.03 TL (yüzde 5.30 artış)
Çeyrek Altın: 6 bin 346 TL (yüzde 5.05 artış)
Yarım Altın: 12 bin 689 TL (yüzde 5.02 artış)
Tam Altın: 25 bin 262 TL (yüzde 4.87 artış)