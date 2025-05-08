https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/imamoglunun-x-hesabina-erisim-engeli-sonrasi-mansur-yavastan-dikkat-ceken-hamle-1096048194.html

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli sonrası Mansur Yavaş’tan dikkat çeken hamle

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli sonrası Mansur Yavaş’tan dikkat çeken hamle

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapatıldı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T09:27+0300

2025-05-08T09:27+0300

2025-05-08T09:27+0300

türki̇ye

mansur yavaş

ekrem i̇mamoğlu

sosyal medya

twitter

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Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırları içinde erişime kapatıldı. Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon sonrası görevden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla kapatıldı.Kararın ardından BTK, ilgili erişim engelini X platformuna resmi olarak iletti. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye içinden erişim engellenmiş oldu.Mansur Yavaş’tan İmamoğlu hamlesiErişim engelinin ardından dikkat çeken bir adım da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, kendi seçim kampanyası hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu. Ayrıca hesabın profil fotoğrafını da İmamoğlu’nunkiyle değiştirdi.Mansur Yavaş’ın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chpnin-ozgur-ozele-saldiri-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariylareddedildi-1096045749.html

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