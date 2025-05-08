https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/imamoglunun-x-hesabina-erisim-engeli-sonrasi-mansur-yavastan-dikkat-ceken-hamle-1096048194.html
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli sonrası Mansur Yavaş’tan dikkat çeken hamle
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli sonrası Mansur Yavaş’tan dikkat çeken hamle
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapatıldı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T09:27+0300
2025-05-08T09:27+0300
2025-05-08T09:27+0300
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Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırları içinde erişime kapatıldı. Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon sonrası görevden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla kapatıldı.Kararın ardından BTK, ilgili erişim engelini X platformuna resmi olarak iletti. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye içinden erişim engellenmiş oldu.Mansur Yavaş’tan İmamoğlu hamlesiErişim engelinin ardından dikkat çeken bir adım da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, kendi seçim kampanyası hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu. Ayrıca hesabın profil fotoğrafını da İmamoğlu’nunkiyle değiştirdi.Mansur Yavaş’ın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chpnin-ozgur-ozele-saldiri-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariylareddedildi-1096045749.html
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ekrem i̇mamoğlu’nun x hesabı, i̇mamoğlu sosyal medya erişim engeli, mansur yavaş destek, i̇mamoğlu tutuklama kararı, btk erişim yasağı, i̇bb operasyonu, mansur yavaş sosyal medya açıklaması, sosyal medya sansürü, x hesabı erişime kapatıldı
Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli sonrası Mansur Yavaş’tan dikkat çeken hamle
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapatıldı. Kararın ardından Mansur Yavaş, kendi seçim kampanyası hesabını İmamoğlu’na devretti.
Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye sınırları içinde erişime kapatıldı. Yolsuzluk suçlamasıyla Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon sonrası görevden uzaklaştırılan İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) aracılığıyla kapatıldı.
Kararın ardından BTK, ilgili erişim engelini X platformuna resmi olarak iletti. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye içinden erişim engellenmiş oldu.
Mansur Yavaş’tan İmamoğlu hamlesi
Erişim engelinin ardından dikkat çeken bir adım da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, kendi seçim kampanyası hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu. Ayrıca hesabın profil fotoğrafını da İmamoğlu’nunkiyle değiştirdi.
Mansur Yavaş’ın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.
Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”