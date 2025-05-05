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Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
Sputnik Türkiye
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:54+0300
2025-05-05T12:54+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zamSSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile, memurlar temmuz ayında yüzde 12,29’luk zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle maaşlardaki artış şimdiden garantilenmiş görünüyor.Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar maaş alacak?Görev unvanına ve mevcut maaşlara göre değişiklik gösteren zam oranlarıyla birlikte, bazı meslek gruplarının güncel maaşları şu şekilde sıralandı:
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memur maaş zammı 2025, ünvanlara göre memur maaşları, nisan enflasyon verisi tüik, memur enflasyon farkı, ssk bağkur emekli zammı, 2025 temmuz maaş zammı, kamu çalışanı maaş artışı, öğretmen doktor polis maaşı, memur maaş hesaplama, 12,29 maaş zammı
memur maaş zammı 2025, ünvanlara göre memur maaşları, nisan enflasyon verisi tüik, memur enflasyon farkı, ssk bağkur emekli zammı, 2025 temmuz maaş zammı, kamu çalışanı maaş artışı, öğretmen doktor polis maaşı, memur maaş hesaplama, 12,29 maaş zammı

Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı

12:54 05.05.2025
© AAMemur
Memur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA
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Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için bu oran yüzde 13.36. Polis, öğretmen, doktor ve diğer unvanlar için yeni maaşlar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.

Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94

Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zam

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.
Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile, memurlar temmuz ayında yüzde 12,29’luk zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle maaşlardaki artış şimdiden garantilenmiş görünüyor.

Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar maaş alacak?

Görev unvanına ve mevcut maaşlara göre değişiklik gösteren zam oranlarıyla birlikte, bazı meslek gruplarının güncel maaşları şu şekilde sıralandı:

Unvan

Yeni Maaş (TL)

Polis memuru

66.151

Öğretmen

59.409

Uzman doktor

122.537

Hemşire (lisans mezunu)

60.005

Memur (lisans mezunu)

51.122

Şube müdürü

74.481

Mühendis

75.979

Profesör

108.186

Avukat

71.426

Araştırma görevlisi

71.695

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