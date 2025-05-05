https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kim-ne-kadar-maas-alacak-2025-memur-zammi-meslek-meslek-hesaplandi-1095925329.html

Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı

Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı

Sputnik Türkiye

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:54+0300

2025-05-05T12:54+0300

2025-05-05T12:54+0300

ekonomi̇

memur

memur zammı

memur maaşı

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zamSSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile, memurlar temmuz ayında yüzde 12,29’luk zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle maaşlardaki artış şimdiden garantilenmiş görünüyor.Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar maaş alacak?Görev unvanına ve mevcut maaşlara göre değişiklik gösteren zam oranlarıyla birlikte, bazı meslek gruplarının güncel maaşları şu şekilde sıralandı:

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Sputnik Türkiye

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