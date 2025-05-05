https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kim-ne-kadar-maas-alacak-2025-memur-zammi-meslek-meslek-hesaplandi-1095925329.html
Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
Sputnik Türkiye
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:54+0300
2025-05-05T12:54+0300
2025-05-05T12:54+0300
ekonomi̇
memur
memur zammı
memur maaşı
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zamSSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile, memurlar temmuz ayında yüzde 12,29’luk zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle maaşlardaki artış şimdiden garantilenmiş görünüyor.Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar maaş alacak?Görev unvanına ve mevcut maaşlara göre değişiklik gösteren zam oranlarıyla birlikte, bazı meslek gruplarının güncel maaşları şu şekilde sıralandı:
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memur maaş zammı 2025, ünvanlara göre memur maaşları, nisan enflasyon verisi tüik, memur enflasyon farkı, ssk bağkur emekli zammı, 2025 temmuz maaş zammı, kamu çalışanı maaş artışı, öğretmen doktor polis maaşı, memur maaş hesaplama, 12,29 maaş zammı
memur maaş zammı 2025, ünvanlara göre memur maaşları, nisan enflasyon verisi tüik, memur enflasyon farkı, ssk bağkur emekli zammı, 2025 temmuz maaş zammı, kamu çalışanı maaş artışı, öğretmen doktor polis maaşı, memur maaş hesaplama, 12,29 maaş zammı
Kim, ne kadar maaş alacak? 2025 Memur zammı meslek meslek hesaplandı
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için bu oran yüzde 13.36. Polis, öğretmen, doktor ve diğer unvanlar için yeni maaşlar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.
Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94
Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zam
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.
Mevcut verilere göre, enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile, memurlar temmuz ayında yüzde 12,29’luk zamma hak kazanmış durumda. Bu nedenle maaşlardaki artış şimdiden garantilenmiş görünüyor.
Öğretmen, polis, hemşire, doktor ne kadar maaş alacak?
Görev unvanına ve mevcut maaşlara göre değişiklik gösteren zam oranlarıyla birlikte, bazı meslek gruplarının güncel maaşları şu şekilde sıralandı:
Unvan
Yeni Maaş (TL)
Polis memuru
66.151
Öğretmen
59.409
Uzman doktor
122.537
Hemşire (lisans mezunu)
60.005
Memur (lisans mezunu)
51.122
Şube müdürü
74.481
Mühendis
75.979
Profesör
108.186
Avukat
71.426
Araştırma görevlisi
71.695