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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-yuzde-425e-cekti-1096060979.html
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti
Sputnik Türkiye
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirerek faiz oranı 4.25'e indirdi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:29+0300
2025-05-08T14:29+0300
ekonomi̇
i̇ngiltere merkez bankası
fed
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararının piyasa beklentilerine paralel olarak düşürdü. Banka, faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada da, "Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.
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i̇ngiltere merkez bankası, fed, faiz indirimi
i̇ngiltere merkez bankası, fed, faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti

14:29 08.05.2025
© AAİngiltere Merkez Bankası (BoE)
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirerek faiz oranı 4.25'e indirdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararının piyasa beklentilerine paralel olarak düşürdü. Banka, faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.
BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada da, "Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.
ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
EKONOMİ
Fed faizi 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı
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