https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-yuzde-425e-cekti-1096060979.html
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti
Sputnik Türkiye
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirerek faiz oranı 4.25'e indirdi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:29+0300
2025-05-08T14:29+0300
2025-05-08T14:29+0300
ekonomi̇
i̇ngiltere merkez bankası
fed
faiz indirimi
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararının piyasa beklentilerine paralel olarak düşürdü. Banka, faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada da, "Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html
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i̇ngiltere merkez bankası, fed, faiz indirimi
i̇ngiltere merkez bankası, fed, faiz indirimi
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirerek faiz oranı 4.25'e indirdi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararının piyasa beklentilerine paralel olarak düşürdü. Banka, faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.
BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada da, "Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.