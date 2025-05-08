https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/ingiltere-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-yuzde-425e-cekti-1096060979.html

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 4.25'e çekti

Sputnik Türkiye

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka 25 baz puan indirerek faiz oranı 4.25'e indirdi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T14:29+0300

2025-05-08T14:29+0300

2025-05-08T14:29+0300

ekonomi̇

i̇ngiltere merkez bankası

fed

faiz indirimi

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararının piyasa beklentilerine paralel olarak düşürdü. Banka, faiz oranını yüzde 4,5'ten yüzde 4,25'e düşürerek bankanın yedi toplantıdaki dördüncü indirimine imza attı. Bu hamle, borçlanma maliyetlerindeki toplam düşüşü Fed'in yaptığı faiz indirimleri ile aynı seviyeye getirdi.BoE, Avrupa'daki benzerlerine kıyasla politikasını daha temkinli bir şekilde gevşetirken, gümrük vergilerinin büyümeye etkisinin beklenenden daha şiddetli olması halinde daha agresif hamlelerin önünü açmış oldu. Bankadan yapılan açıklamada da, "Komite, ekonomik ortamda artan öngörülemezliğe karşı duyarlı olmaya devam edecektir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html

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i̇ngiltere merkez bankası, fed, faiz indirimi