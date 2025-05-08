https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/google-yetkilileri-tbmmde-algoritma-aciklamasi-yapti-turkiyeye-ozel-bir-engelleme-soz-konusu-degil-1096072746.html

Google yetkilileri TBMM'de algoritma açıklaması yaptı: 'Türkiye'ye özel bir engelleme söz konusu değil'

Google yetkilileri TBMM'de algoritma açıklaması yaptı: 'Türkiye'ye özel bir engelleme söz konusu değil'

Sputnik Türkiye

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan Google yetkilileri, arama motoru sonuçlarının manipüle edilmediğini ve güncellemelerin kullanıcı deneyimini... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T23:43+0300

2025-05-08T23:43+0300

2025-05-08T23:43+0300

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda Google yetkilileriyle yapılan toplantıda şirketin politikalarına yönelik eleştiriler öne çıktı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, Türkiye'deki şirketin Google LLC’nin bir temsilcisi ya da şubesi olmadığını belirtirken, Google İsviçre’den Johannes Matthias Müller, arama sonuçlarının manipüle edilmediğini ve güncellemelerin küresel kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.Komisyonun aramada çıkan sonuçlarda öncelik sırasına müdahale edilip edilmemesiyle ilgili sorusu üzerine Sobacı "Hayır. Yani bizim çalışma biçimimiz buna uygun değil, biz böyle bir şey yapmıyoruz, yapmayacağız. Algoritma değişikliklerinden sonra trafik dalgalanması çok doğal bir süreç. Bu oluyor ve zamanla tekrar yerine oturuyor, şu anda da geldiğimiz nokta o. Milyarlarca kişiye ulaşan bir ürün. Bütün dünya için geliştiriliyor. Türkiye'ye özel bir engelleme ya da trafik çöküşü durumu söz konusu değil. Eğer biz siyasi bir taraf seçmiş olsak kendi ayağımıza sıkmak demektir" dedi.CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sorularına tatmin edici yanıtlar alamadığını belirterek Google’ı sert sözlerle eleştirdi. Özkan “Siz insanlığın karşısındaki en büyük sorunsunuz. Asla denetlenmeyi, paylaşmayı, adil olmayı kabul etmiyorsunuz” diyerek şirketin tutumunu özgürlük ve adalet karşıtı olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/trump-yonetimi-elestirmisti-google-bazi-ozel-ay-ve-gunleri-takvimden-kaldirdi-1093612963.html

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