https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/trump-yonetimi-elestirmisti-google-bazi-ozel-ay-ve-gunleri-takvimden-kaldirdi-1093612963.html
Trump yönetimi eleştirmişti: Google bazı 'özel ay ve günleri' takvimden kaldırdı
Trump yönetimi eleştirmişti: Google bazı 'özel ay ve günleri' takvimden kaldırdı
Sputnik Türkiye
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber hakkındaki tartışmaların arttığı bazı 'özel ay ve günleri' takvim uygulamasından çıkardı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T21:15+0300
2025-02-12T21:15+0300
2025-02-12T21:17+0300
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Google tarafından yapılan açıklamada, takvim uygulamasındaki değişikliklerin geçen yıl planlandığını savunarak, "Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi" ifadelerini kullandı.Kullanıcıların istediği özel günleri bireysel olarak takvimlerine kaydedebileceğini söyleyen Google yetkilileri, uygulamada varsayılan olarak sadece ulusal bayramların ve günlerin bulunacağını bildirdi.Diğer bazı 'özel ay ve günlerin' yanısıra Google, şu günleri takvim uygulamasından kaldırdı:Trump, DEI programlarına son verilmesi için kararname imzalamıştı'Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha 'adil ve eşit' bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.Trump, göreve gelmesinin ardından, 'Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi' başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bir bildiri yayımlayarak aşağıdaki kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı:Google, haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmiştiTrump'ın Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi yönündeki kararnamesi üzerine, Google, dün haritalar uygulamasında Meksika Körfezi isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildiğini duyurmuştu.Açıklamada ABD'deki kullanıcıların 'Amerika Körfezi' ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların Meksika Körfezi ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/google-haritalarinda-meksika-korfezi-ismini-amerika-korfezi-olarak-degistirmeye-basladi-1093564196.html
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abd, donald trump, meksika körfezi, amerika, abd, google
abd, donald trump, meksika körfezi, amerika, abd, google
Trump yönetimi eleştirmişti: Google bazı 'özel ay ve günleri' takvimden kaldırdı
21:15 12.02.2025 (güncellendi: 21:17 12.02.2025)
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber hakkındaki tartışmaların arttığı bazı 'özel ay ve günleri' takvim uygulamasından çıkardı.
Google tarafından yapılan açıklamada, takvim uygulamasındaki değişikliklerin geçen yıl planlandığını savunarak, "Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi" ifadelerini kullandı.
Kullanıcıların istediği özel günleri bireysel olarak takvimlerine kaydedebileceğini söyleyen Google yetkilileri, uygulamada varsayılan olarak sadece ulusal bayramların ve günlerin bulunacağını bildirdi.
Diğer bazı 'özel ay ve günlerin' yanısıra Google, şu günleri takvim uygulamasından kaldırdı:
Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı
Ulusal Hispanik Mirası Ayı
Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı
Trump, DEI programlarına son verilmesi için kararname imzalamıştı
'Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha 'adil ve eşit' bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.
Trump, göreve gelmesinin ardından, 'Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi' başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bir bildiri yayımlayarak aşağıdaki kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı:
Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı
Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı
Ulusal Hispanik Mirası Ayı
Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı
Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı
Google, haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmişti
Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi yönündeki kararnamesi üzerine, Google, dün haritalar uygulamasında Meksika Körfezi isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildiğini duyurmuştu.
Açıklamada ABD'deki kullanıcıların 'Amerika Körfezi' ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların Meksika Körfezi ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.