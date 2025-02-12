https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/trump-yonetimi-elestirmisti-google-bazi-ozel-ay-ve-gunleri-takvimden-kaldirdi-1093612963.html

Trump yönetimi eleştirmişti: Google bazı 'özel ay ve günleri' takvimden kaldırdı

Trump yönetimi eleştirmişti: Google bazı 'özel ay ve günleri' takvimden kaldırdı

Sputnik Türkiye

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle beraber hakkındaki tartışmaların arttığı bazı 'özel ay ve günleri' takvim uygulamasından çıkardı. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T21:15+0300

2025-02-12T21:15+0300

2025-02-12T21:17+0300

dünya

abd

donald trump

meksika körfezi

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abd

google

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Google tarafından yapılan açıklamada, takvim uygulamasındaki değişikliklerin geçen yıl planlandığını savunarak, "Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi" ifadelerini kullandı.Kullanıcıların istediği özel günleri bireysel olarak takvimlerine kaydedebileceğini söyleyen Google yetkilileri, uygulamada varsayılan olarak sadece ulusal bayramların ve günlerin bulunacağını bildirdi.Diğer bazı 'özel ay ve günlerin' yanısıra Google, şu günleri takvim uygulamasından kaldırdı:Trump, DEI programlarına son verilmesi için kararname imzalamıştı'Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha 'adil ve eşit' bir ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.Trump, göreve gelmesinin ardından, 'Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi' başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bir bildiri yayımlayarak aşağıdaki kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı:Google, haritalar uygulamasında Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmiştiTrump'ın Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi yönündeki kararnamesi üzerine, Google, dün haritalar uygulamasında Meksika Körfezi isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildiğini duyurmuştu.Açıklamada ABD'deki kullanıcıların 'Amerika Körfezi' ismini gördüğü, Meksika'daki kullanıcıların Meksika Körfezi ismini görmeye devam edeceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki ismi de göreceği kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/google-haritalarinda-meksika-korfezi-ismini-amerika-korfezi-olarak-degistirmeye-basladi-1093564196.html

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