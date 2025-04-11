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Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik Samsunspor deplasmanında: Muhtemel 11'de kimler var?
Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik Samsunspor deplasmanında: Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Samsunspor - Galatasaray maçı
2025-04-11T10:50+0300
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spor
galatasaray
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Süper ligde şampiyonluk yarışı kızıştı, ligde son 8 haftaya giriliyor.Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta?Lider Galatasaray bu akşam üçüncü basamaktaki Samsunspor ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.Beşiktaş'a kaybettikten sonra geçen haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, zirvedeki farkın daha fazla azalmasına engel olmanın peşinde.Okan Buruk'un ekibinde 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay ile kart cezalısı Frankowski forma giyemeyecek.4 oyuncu kırmızı kart sınırındaGelecek haftaki Bodrum maçı öncesinde Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai sarı kart ceza sınırında. Ev sahibi Samsunspor ise çıkış arıyor.Son 2 maçını kaybeden Karadeniz ekibinin dördüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkı 3'e düştü.Samsunspor'da Marc Bola, Ait Bennasser ve Celil Yüksel sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.Samsunspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'de kimler var?Samsunspor:Okan; Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül; Soner Aydoğdu, Ntcham; Schindler, Holse, Emre ve Marius.Galatasaray:Muslera; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen.Fenerbahçe puan farkını 3'e indirdi: Süper Lig'de güncel puan durumuFenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.Lig sıralamasında 3. sırada olan Samsunspor'un dördüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkı ise 3'e düştü.
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galatasaray maçı ne zaman, samsun galatasaray maçı hangi kanalda, samsunspor - galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? , samsunspor - galatasaray maçı
galatasaray maçı ne zaman, samsun galatasaray maçı hangi kanalda, samsunspor - galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? , samsunspor - galatasaray maçı

Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik Samsunspor deplasmanında: Muhtemel 11'de kimler var?

10:50 11.04.2025
© Serhat Çağdaşokan buruk
okan buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
© Serhat Çağdaş
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanacak kritik bir maçla başlayacak. Lider Galatasaray, saat 20'de üçüncü sıradaki Samsunspor'a konuk olacak.
Süper ligde şampiyonluk yarışı kızıştı, ligde son 8 haftaya giriliyor.

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta?

Lider Galatasaray bu akşam üçüncü basamaktaki Samsunspor ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Beşiktaş'a kaybettikten sonra geçen haftayı bay geçen sarı kırmızılılar, zirvedeki farkın daha fazla azalmasına engel olmanın peşinde.

Okan Buruk'un ekibinde 4 eksik var. Sakatlıkları bulunan Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay ile kart cezalısı Frankowski forma giyemeyecek.

4 oyuncu kırmızı kart sınırında

Gelecek haftaki Bodrum maçı öncesinde Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai sarı kart ceza sınırında. Ev sahibi Samsunspor ise çıkış arıyor.

Son 2 maçını kaybeden Karadeniz ekibinin dördüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkı 3'e düştü.
Samsunspor'da Marc Bola, Ait Bennasser ve Celil Yüksel sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Samsunspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'de kimler var?

Samsunspor:
Okan; Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül; Soner Aydoğdu, Ntcham; Schindler, Holse, Emre ve Marius.

Galatasaray:
Muslera; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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PFDK, derbideki cezaları duyurdu: Galatasaray kupa maçında iki yıldızını oynatamayacak
8 Nisan, 17:27

Fenerbahçe puan farkını 3'e indirdi: Süper Lig'de güncel puan durumu

Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.
Lig sıralamasında 3. sırada olan Samsunspor'un dördüncü sıradaki Beşiktaş ile puan farkı ise 3'e düştü.
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