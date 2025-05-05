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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-latin-amerika-tarihi-1095814721.html
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
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vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, nazi rejimi, faşist, faşizm, sscb, yapay zeka, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, afrika
vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, nazi rejimi, faşist, faşizm, sscb, yapay zeka, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, afrika

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi

16:00 05.05.2025
© SputnikFaşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Sputnik
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Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu?
Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
© Sputnik
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
MULTİMEDYA
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Latin Amerika tarihi
1 Mayıs, 14:00
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POLİTİKA
EKONOMİ
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