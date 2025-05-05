https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-afrika-tarihi--1095929922.html
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T16:00+0300
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2025-05-05T16:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
adolf hitler
nazi almanyası
nazi rejimi
faşist
faşizm
sscb
yapay zeka
büyük anavatan savaşı
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-latin-amerika-tarihi-1095814721.html
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Sputnik Türkiye
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
2025-05-05T16:00+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, nazi rejimi, faşist, faşizm, sscb, yapay zeka, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, afrika
vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, nazi rejimi, faşist, faşizm, sscb, yapay zeka, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, afrika
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Afrika tarihi
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu?
Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.