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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/enerji-bakani-bayraktar-suriyeye-3-ay-icerisinde-kilisten-dogalgazi-verecegiz-1096072075.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz
Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun yeni gemilerle güçlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, Suriye ile... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T22:14+0300
2025-05-08T22:14+0300
türki̇ye
alparslan bayraktar
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
nükleer enerji
yenilenebilir enerji
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz yatağı
sıvılaştırılmış doğalgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/13/1080893767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_741f622385c432a0af1a96b4384b00a9.jpg
Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin enerji gündemi hakkında konuştu.Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun güçlendirileceğini ve yeni hatların yapılacağını açıklayan Bakan Bayraktar ''Suriye tarafında boru hattı çalışmamız başladı. Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz. Bu doğalgaz Halep'teki doğalgaz santralinde elektrik üretilmek üzere kullanılacak. 6 milyon metreküplük bir gaz akışı sağlayacağız. Bu elektrik açısından önemli. Birecik Halep arasındaki hatta 500 megawatlık kapasiteyle alakalı izin süreçlerini tamamladık. Şimdi fiziki çalışmalar sürüyor. Orada da birkaç ay ihtiyacımız var. Suriye'deki hayatın normalleşmesi en önemli önceliklerimizden. Bu noktadan baktığınızda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşüyle alakalı en önemli beklentisi hayatın normalleşmesi. Elektriğin, suyun ve gazın orada olması lazım. Bu beklentiyi karşılamak için yaptığımız katkılar var. Suriye'nin kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Savaştan sonra tüm altyapı bitmiş durumda. Suriyeli Bakanın ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Bize '10 bin megawata ihtiyacımız var' dedi. Şu an bin 700 megawat elektrik üretiyorlar. Suriye'nin önemli petrol üretimi vardı geçmişte. 360-380 bin varil üretimi vardı. Şu an bunun dörtte birini üretiyor. Suriye'nin kuzeyi doğru kullanılmıyor. Kuyular köreltiliyor. Biz de bu kaynaklar doğru kullanılsın diye öneriler yaptık'' açıklamasında bulundu. 'Türkiye, dünyada ilk 5 ülkeden biri olmak istiyor'Türkiye'nin enerji diplomasisi ve kritik madenlerdeki stratejik konumuyla dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirten Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:'Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır akış yok'Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda işbirliği yapabileceğimiz bir ortağımız. En önemli alanlardan birisi enerji. Birisi petrol. Irak'ta 2 sahada ortaklıklar yoluyla varlığımız var. Günde 15 bin varil üretimimiz var. Irak gibi petrol ülkesinde varlığımız çok küçük. Biz daha aktif olmak istiyoruz. Petrolün üretiminde ve taşınmasında aktif olmak istiyoruz. Doğalgazda da aynı durum söz konusu. Bir de elektrik konusunda ciddi işbirliği imkanı var. Yürüyen bir işimiz de var. 300 megawat var, bunu 600 megawata çıkarmak istiyoruz. Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır petrol akışı yok. Hala zamana ihtiyaçları olduğuna dair bilgi aldık Irak Başbakanı Sudani'den. Bu hattın kapasitesi günlük 1.5 milyon varil. Yılık 30 milyar dolarlık ticaret anlamına gelir. Bizim ticaret hacmimiz 24 milyar dolar. Bu hattı sadece tam olarak doldursak 30 milyar dolar'' dedi.'Siber saldırı olmamıştır diyemeyiz'İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin ardından, Türkiye'nin dengeli enerji portföyüne değinen Bakan Bayraktar şöyle konuştu:'Trakya'da büyük bir rezerv olabilir'Yeni keşifler hakkında açıklama yapan Bakan Bayraktar ''Üretimimiz devam ediyor. 1. fazı tamamladık. 2. fazla ilgili çalışmalarımız epey ilerledi. 2026'nın 3. çeyreği gibi 9.5 milyon metreküpü 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzer platformumuz Çanakkale'de hazırlanıyor. İstanbul'un fethi yıl dönümünde Boğaz'dan geçirerek Filyos'a uğurlayacağız. Yeni keşifle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde netice alabiliriz. Milletimize ne bulup bulmadığımızı açıklayacağız. Bütün yaptığımız şey arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı düşürmek. 2023'te 70 milyar dolar ithalat yaptık. 2024'te de benzer rakam. Bu bağımlılığı bitirmemiz lazım. Güneş, rüzgar gibi tüm yenilebilir kaynakları devreye almamız lazım. Dengeli şekilde devreye almamız lazım. Yenilebilir kaynaklarımız enerjide bağımsızlık konusunda çok önemli. Son derece çevreci. Dışa bağımlı faturamızı düşürüyor. ABD'de mart ayı içerisinde 3'lü bir anlaşma imzaladık. Diyarbakır'da 4 saha için bu anlaşmayı yaptık. Kayaların içerisine sıkışmış petrol ve gazın yüzeye çıkarılması gerekiyor. Bunu dünyada en iyi uygulayan ABD. En iyi uygulayan şirket ortağımız. Ekipler çalışmaları yapıyor. Bu yıl içerisinde hedefimiz ilk sondaj çalışmasını yapmak. Trakya'da da önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Büyük bir rezerv olabilir. Bugün petrol 65 dolar. Eğer üretim maliyetiniz 70 dolarsa bunu üretmenin anlamı yok. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz ama tabi çalışmaları görmemiz lazım'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/2025in-ilk-ceyreginde-rusyadan-turkiyeye-boru-hatti-uzerinden-dogalgaz-sevkiyati-azaldi-1095811721.html
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alparslan bayraktar, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı, sıvılaştırılmış doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı
alparslan bayraktar, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı, sıvılaştırılmış doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz

22:14 08.05.2025
© AA / Serhat ZaferEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / Serhat Zafer
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun yeni gemilerle güçlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, Suriye ile yapılan işbirliği çerçevesinde, Suriye'ye doğalgaz tedarikinin 3 ay içinde başlayacağını belirtti. Bayraktar, boru hattı çalışmalarının Suriye tarafında başladığını açıkladı.
Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin enerji gündemi hakkında konuştu.
Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun güçlendirileceğini ve yeni hatların yapılacağını açıklayan Bakan Bayraktar ''Suriye tarafında boru hattı çalışmamız başladı. Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz. Bu doğalgaz Halep'teki doğalgaz santralinde elektrik üretilmek üzere kullanılacak. 6 milyon metreküplük bir gaz akışı sağlayacağız. Bu elektrik açısından önemli. Birecik Halep arasındaki hatta 500 megawatlık kapasiteyle alakalı izin süreçlerini tamamladık. Şimdi fiziki çalışmalar sürüyor. Orada da birkaç ay ihtiyacımız var. Suriye'deki hayatın normalleşmesi en önemli önceliklerimizden. Bu noktadan baktığınızda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşüyle alakalı en önemli beklentisi hayatın normalleşmesi. Elektriğin, suyun ve gazın orada olması lazım. Bu beklentiyi karşılamak için yaptığımız katkılar var. Suriye'nin kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Savaştan sonra tüm altyapı bitmiş durumda. Suriyeli Bakanın ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Bize '10 bin megawata ihtiyacımız var' dedi. Şu an bin 700 megawat elektrik üretiyorlar. Suriye'nin önemli petrol üretimi vardı geçmişte. 360-380 bin varil üretimi vardı. Şu an bunun dörtte birini üretiyor. Suriye'nin kuzeyi doğru kullanılmıyor. Kuyular köreltiliyor. Biz de bu kaynaklar doğru kullanılsın diye öneriler yaptık'' açıklamasında bulundu.

'Türkiye, dünyada ilk 5 ülkeden biri olmak istiyor'

Türkiye'nin enerji diplomasisi ve kritik madenlerdeki stratejik konumuyla dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirten Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
Trump yönetiminin 2. döneminde son 3-4 aydır dünya kritik madenleri konuşuyor. Türkiye, dünyada ilk 5 ülkeden biri olmak istiyor bu konuda. Bu konu şu an çok önemli. Dünyada önemli bir kırılma dönemi yaşıyoruz. Dünyada yeni bir düzene ilerliyoruz. Bu yeni düzende belirsizlikler, riskler ve fırsatlar var. Geçen hafta İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi yaşandı. 60 milyon insan etkilendi. Böyle risklerin olduğu ortamda enerji diplomasisi Türkiye'ye ne kazandırıyor? Enerji diplomasisini enerji güvenliğimizin en temel unsurlarından biri olarak kullanıyoruz. İstanbul Tabii Kaynaklar Zirvesi'ne 14 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılım oldu. Türkiye enerjide merkez ülke. Türkiye 3 madde ile merkez ülke oluyor. Birincisi coğrafi konumu, ikinci Türkiye'nin kendi büyüklüğü, üçüncüsü de AK Parti'nin yaptığı altyapı yatırımları.

'Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır akış yok'

Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda işbirliği yapabileceğimiz bir ortağımız. En önemli alanlardan birisi enerji. Birisi petrol. Irak'ta 2 sahada ortaklıklar yoluyla varlığımız var. Günde 15 bin varil üretimimiz var. Irak gibi petrol ülkesinde varlığımız çok küçük. Biz daha aktif olmak istiyoruz. Petrolün üretiminde ve taşınmasında aktif olmak istiyoruz. Doğalgazda da aynı durum söz konusu. Bir de elektrik konusunda ciddi işbirliği imkanı var. Yürüyen bir işimiz de var. 300 megawat var, bunu 600 megawata çıkarmak istiyoruz. Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır petrol akışı yok. Hala zamana ihtiyaçları olduğuna dair bilgi aldık Irak Başbakanı Sudani'den. Bu hattın kapasitesi günlük 1.5 milyon varil. Yılık 30 milyar dolarlık ticaret anlamına gelir. Bizim ticaret hacmimiz 24 milyar dolar. Bu hattı sadece tam olarak doldursak 30 milyar dolar'' dedi.

'Siber saldırı olmamıştır diyemeyiz'

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin ardından, Türkiye'nin dengeli enerji portföyüne değinen Bakan Bayraktar şöyle konuştu:
İspanya ve Portekiz'deki olayı yakinen takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz siber saldırı olmamıştır diyemeyiz. Sistemde dengeli bir üretim portföyü yoktu. Dün önemli bir açılış vardı Cumhurbaşkanlığında. Yenilebilir kaynakların açılışını yaptık. Kömür santrallerini bunun yanına koymamız lazım. Doğalgaz santralleri, nükleer ve hidrolik santrallerini yanına koymamız lazım. Üretimde dengeli dağılım olmalı. Onların resmi açıklamasını beklemek lazım. Yenilebilir gücü sistemin yönetemediğini görüyoruz orada. Biz elektriği depolamıyoruz. Anında üretip tüketiyoruz. Çok güçlü çok dinamik elektrik sistemimiz var.

'Trakya'da büyük bir rezerv olabilir'

Yeni keşifler hakkında açıklama yapan Bakan Bayraktar ''Üretimimiz devam ediyor. 1. fazı tamamladık. 2. fazla ilgili çalışmalarımız epey ilerledi. 2026'nın 3. çeyreği gibi 9.5 milyon metreküpü 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzer platformumuz Çanakkale'de hazırlanıyor. İstanbul'un fethi yıl dönümünde Boğaz'dan geçirerek Filyos'a uğurlayacağız. Yeni keşifle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde netice alabiliriz. Milletimize ne bulup bulmadığımızı açıklayacağız. Bütün yaptığımız şey arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı düşürmek. 2023'te 70 milyar dolar ithalat yaptık. 2024'te de benzer rakam. Bu bağımlılığı bitirmemiz lazım. Güneş, rüzgar gibi tüm yenilebilir kaynakları devreye almamız lazım. Dengeli şekilde devreye almamız lazım. Yenilebilir kaynaklarımız enerjide bağımsızlık konusunda çok önemli. Son derece çevreci. Dışa bağımlı faturamızı düşürüyor. ABD'de mart ayı içerisinde 3'lü bir anlaşma imzaladık. Diyarbakır'da 4 saha için bu anlaşmayı yaptık. Kayaların içerisine sıkışmış petrol ve gazın yüzeye çıkarılması gerekiyor. Bunu dünyada en iyi uygulayan ABD. En iyi uygulayan şirket ortağımız. Ekipler çalışmaları yapıyor. Bu yıl içerisinde hedefimiz ilk sondaj çalışmasını yapmak. Trakya'da da önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Büyük bir rezerv olabilir. Bugün petrol 65 dolar. Eğer üretim maliyetiniz 70 dolarsa bunu üretmenin anlamı yok. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz ama tabi çalışmaları görmemiz lazım'' şeklinde konuştu.
Doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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