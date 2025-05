https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/enerji-bakani-bayraktar-suriyeye-3-ay-icerisinde-kilisten-dogalgazi-verecegiz-1096072075.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz

Enerji Bakanı Bayraktar: Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun yeni gemilerle güçlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, Suriye ile... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T22:14+0300

2025-05-08T22:14+0300

2025-05-08T22:14+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

nükleer enerji

yenilenebilir enerji

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz yatağı

sıvılaştırılmış doğalgaz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/13/1080893767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_741f622385c432a0af1a96b4384b00a9.jpg

Bakan Bayraktar katıldığı canlı yayın programında Türkiye'nin enerji gündemi hakkında konuştu.Türkiye'nin arama ve sondaj filosunun güçlendirileceğini ve yeni hatların yapılacağını açıklayan Bakan Bayraktar ''Suriye tarafında boru hattı çalışmamız başladı. Suriye'ye 3 ay içerisinde Kilis'ten doğalgazı vereceğiz. Bu doğalgaz Halep'teki doğalgaz santralinde elektrik üretilmek üzere kullanılacak. 6 milyon metreküplük bir gaz akışı sağlayacağız. Bu elektrik açısından önemli. Birecik Halep arasındaki hatta 500 megawatlık kapasiteyle alakalı izin süreçlerini tamamladık. Şimdi fiziki çalışmalar sürüyor. Orada da birkaç ay ihtiyacımız var. Suriye'deki hayatın normalleşmesi en önemli önceliklerimizden. Bu noktadan baktığınızda Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli kardeşimizin oraya dönüşüyle alakalı en önemli beklentisi hayatın normalleşmesi. Elektriğin, suyun ve gazın orada olması lazım. Bu beklentiyi karşılamak için yaptığımız katkılar var. Suriye'nin kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırması lazım. Savaştan sonra tüm altyapı bitmiş durumda. Suriyeli Bakanın ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Bize '10 bin megawata ihtiyacımız var' dedi. Şu an bin 700 megawat elektrik üretiyorlar. Suriye'nin önemli petrol üretimi vardı geçmişte. 360-380 bin varil üretimi vardı. Şu an bunun dörtte birini üretiyor. Suriye'nin kuzeyi doğru kullanılmıyor. Kuyular köreltiliyor. Biz de bu kaynaklar doğru kullanılsın diye öneriler yaptık'' açıklamasında bulundu. 'Türkiye, dünyada ilk 5 ülkeden biri olmak istiyor'Türkiye'nin enerji diplomasisi ve kritik madenlerdeki stratejik konumuyla dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı hedeflediğini belirten Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:'Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır akış yok'Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Bakan Bayraktar ''Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda işbirliği yapabileceğimiz bir ortağımız. En önemli alanlardan birisi enerji. Birisi petrol. Irak'ta 2 sahada ortaklıklar yoluyla varlığımız var. Günde 15 bin varil üretimimiz var. Irak gibi petrol ülkesinde varlığımız çok küçük. Biz daha aktif olmak istiyoruz. Petrolün üretiminde ve taşınmasında aktif olmak istiyoruz. Doğalgazda da aynı durum söz konusu. Bir de elektrik konusunda ciddi işbirliği imkanı var. Yürüyen bir işimiz de var. 300 megawat var, bunu 600 megawata çıkarmak istiyoruz. Irak- Türkiye petrol boru hattında 19 aydır petrol akışı yok. Hala zamana ihtiyaçları olduğuna dair bilgi aldık Irak Başbakanı Sudani'den. Bu hattın kapasitesi günlük 1.5 milyon varil. Yılık 30 milyar dolarlık ticaret anlamına gelir. Bizim ticaret hacmimiz 24 milyar dolar. Bu hattı sadece tam olarak doldursak 30 milyar dolar'' dedi.'Siber saldırı olmamıştır diyemeyiz'İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin ardından, Türkiye'nin dengeli enerji portföyüne değinen Bakan Bayraktar şöyle konuştu:'Trakya'da büyük bir rezerv olabilir'Yeni keşifler hakkında açıklama yapan Bakan Bayraktar ''Üretimimiz devam ediyor. 1. fazı tamamladık. 2. fazla ilgili çalışmalarımız epey ilerledi. 2026'nın 3. çeyreği gibi 9.5 milyon metreküpü 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yüzer platformumuz Çanakkale'de hazırlanıyor. İstanbul'un fethi yıl dönümünde Boğaz'dan geçirerek Filyos'a uğurlayacağız. Yeni keşifle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde netice alabiliriz. Milletimize ne bulup bulmadığımızı açıklayacağız. Bütün yaptığımız şey arz güvenliğini sağlamak ve ithalatı düşürmek. 2023'te 70 milyar dolar ithalat yaptık. 2024'te de benzer rakam. Bu bağımlılığı bitirmemiz lazım. Güneş, rüzgar gibi tüm yenilebilir kaynakları devreye almamız lazım. Dengeli şekilde devreye almamız lazım. Yenilebilir kaynaklarımız enerjide bağımsızlık konusunda çok önemli. Son derece çevreci. Dışa bağımlı faturamızı düşürüyor. ABD'de mart ayı içerisinde 3'lü bir anlaşma imzaladık. Diyarbakır'da 4 saha için bu anlaşmayı yaptık. Kayaların içerisine sıkışmış petrol ve gazın yüzeye çıkarılması gerekiyor. Bunu dünyada en iyi uygulayan ABD. En iyi uygulayan şirket ortağımız. Ekipler çalışmaları yapıyor. Bu yıl içerisinde hedefimiz ilk sondaj çalışmasını yapmak. Trakya'da da önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Büyük bir rezerv olabilir. Bugün petrol 65 dolar. Eğer üretim maliyetiniz 70 dolarsa bunu üretmenin anlamı yok. Bölgenin potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyoruz ama tabi çalışmaları görmemiz lazım'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/2025in-ilk-ceyreginde-rusyadan-turkiyeye-boru-hatti-uzerinden-dogalgaz-sevkiyati-azaldi-1095811721.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz yatağı, sıvılaştırılmış doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı