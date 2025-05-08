https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/elon-musk-kehaneti-duyurdu-gunes-dunyayi-yok-edecek-1096042291.html

Elon Musk kehaneti duyurdu: 'Güneş, Dünya'yı yok edecek'

Elon Musk kehaneti duyurdu: 'Güneş, Dünya'yı yok edecek'

Sputnik Türkiye

Milyarder Elon Musk, yaptığı son açıklamada Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya üzerindeki tüm yaşamı yok edeceğini söyledi. Musk, insanlığın hayatta... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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Elon Musk, Güneş'in gelecekte Dünya'yı yok edeceğini söyleyerek Mars'a gidilmesi gerektiğini duyurdu.Dünyaca ünlü iş insanı Musk’a göre bu kıyamet senaryosu uzak gibi görünse de, Güneş’in ısısı nedeniyle Dünya’nın yaşanamaz hale gelmesine birkaç yüz milyon yıl kaldı. Musk “Bu sadece birkaç astronot göndermekle ilgili değil, uzun vadeli bir medeniyet kurmakla ilgili” diyerek Mars kolonisini 'yaşamın sigortası' olarak tanımladı.ABD basınına göre; Musk’ın hedefinin önümüzdeki 20 yıl içinde Mars’a 1 milyon insan yerleştirmek olduğu belirtildi. Milyarder iş insanının son açıklamasıyla kızıl gezegen için öngördüğü 40-100 yıllık yerleşme süresini kısalttığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/elon-musk-ile-gundeme-gelmisti-insanligi-yok-olustan-kurtaracak-sayi-aciklandi-1095854451.html

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