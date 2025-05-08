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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/elon-musk-kehaneti-duyurdu-gunes-dunyayi-yok-edecek-1096042291.html
Elon Musk kehaneti duyurdu: 'Güneş, Dünya'yı yok edecek'
Elon Musk kehaneti duyurdu: 'Güneş, Dünya'yı yok edecek'
Sputnik Türkiye
Milyarder Elon Musk, yaptığı son açıklamada Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya üzerindeki tüm yaşamı yok edeceğini söyledi. Musk, insanlığın hayatta... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Elon Musk, Güneş'in gelecekte Dünya'yı yok edeceğini söyleyerek Mars'a gidilmesi gerektiğini duyurdu.Dünyaca ünlü iş insanı Musk’a göre bu kıyamet senaryosu uzak gibi görünse de, Güneş’in ısısı nedeniyle Dünya’nın yaşanamaz hale gelmesine birkaç yüz milyon yıl kaldı. Musk “Bu sadece birkaç astronot göndermekle ilgili değil, uzun vadeli bir medeniyet kurmakla ilgili” diyerek Mars kolonisini 'yaşamın sigortası' olarak tanımladı.ABD basınına göre; Musk’ın hedefinin önümüzdeki 20 yıl içinde Mars’a 1 milyon insan yerleştirmek olduğu belirtildi. Milyarder iş insanının son açıklamasıyla kızıl gezegen için öngördüğü 40-100 yıllık yerleşme süresini kısalttığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/elon-musk-ile-gundeme-gelmisti-insanligi-yok-olustan-kurtaracak-sayi-aciklandi-1095854451.html
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elon musk, güneş, dünya, mars, roket, roket motoru, taşıyıcı roket, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, yaşam, yaşam beklentisi, uzun yaşam, doğal yaşam
elon musk, güneş, dünya, mars, roket, roket motoru, taşıyıcı roket, uzay, uzay aracı, uzay giysisi, yaşam, yaşam beklentisi, uzun yaşam, doğal yaşam

Elon Musk kehaneti duyurdu: 'Güneş, Dünya'yı yok edecek'

00:18 08.05.2025
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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Milyarder Elon Musk, yaptığı son açıklamada Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya üzerindeki tüm yaşamı yok edeceğini söyledi. Musk, insanlığın hayatta kalabilmesi için Mars’ta kendine yeten bir uygarlık kurmasının zorunlu olduğunu ve Mars kolonisinin 'yaşamın sigortası' olduğunu belirtti.
Elon Musk, Güneş'in gelecekte Dünya'yı yok edeceğini söyleyerek Mars'a gidilmesi gerektiğini duyurdu.
Dünyaca ünlü iş insanı Musk’a göre bu kıyamet senaryosu uzak gibi görünse de, Güneş’in ısısı nedeniyle Dünya’nın yaşanamaz hale gelmesine birkaç yüz milyon yıl kaldı. Musk “Bu sadece birkaç astronot göndermekle ilgili değil, uzun vadeli bir medeniyet kurmakla ilgili” diyerek Mars kolonisini 'yaşamın sigortası' olarak tanımladı.
ABD basınına göre; Musk’ın hedefinin önümüzdeki 20 yıl içinde Mars’a 1 milyon insan yerleştirmek olduğu belirtildi. Milyarder iş insanının son açıklamasıyla kızıl gezegen için öngördüğü 40-100 yıllık yerleşme süresini kısalttığı ifade edildi.
Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
YAŞAM
Elon Musk ile gündeme gelmişti: İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sayı açıklandı
2 Mayıs, 08:41
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