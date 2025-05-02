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Elon Musk ile gündeme gelmişti: İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sayı açıklandı
Elon Musk ile gündeme gelmişti: İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sayı açıklandı
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın düşen doğum oranlarıyla ilgili uyarıları bilimsel destek buldu. Yeni araştırmaya göre insan soyunun devamı için kadın başına en az 2,7 çocuk gerekiyor. Peki dünya ülkeleri bu seviyeye ne kadar uzak?
2025-05-02T08:41+0300
2025-05-02T08:41+0300
yaşam
elon musk
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çocuk
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Milyarder girişimci ve 14 çocuk sahibi Elon Musk, yıllardır dünya genelinde düşen doğum oranlarına dikkat çekiyor. Ona göre bu bir "varoluşsal kriz" ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit. Pek çok kişi bu uyarıyı abartılı bulsa da, 30 Nisan’da yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma Musk’ın haklı olabileceğini, hatta tehdidin çok daha derin olduğunu gösteriyor.Artık 2.1 çocuk yetmiyorUzun süredir kabul edilen fikir şuydu: Nüfusun sabit kalması için her kadının ortalama 2,1 çocuk sahibi olması gerekiyor. Ancak Filipinler Los Banos Üniversitesi’nden Doç. Dr. Diane Carmeliza Cuaresma liderliğindeki yeni araştırma, bu oranın yetersiz kaldığını savunuyor.Yeni hesaplamalara göre, kadın başına en az 2,7 çocuk doğmadığı sürece, insan nüfusunun uzun vadede kaçınılmaz şekilde azalacağı öngörülüyor.Dünya Nereye Gidiyor?Araştırma, çocuk sahibi olmama oranları, cinsiyet dengeleri ve ölüm oranları gibi birçok değişkeni hesaba katarak hazırlandı. Ve sonuçlar çarpıcı:Bu oranlar, 2,7’nin oldukça altında. Özellikle Japonya’da, bu doğurganlık hızının sürmesi halinde nüfusun her nesilde yüzde 31 oranında azalacağı tahmin ediliyor.Kız Bebekler Umut Olabilir mi?Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu ise şu: Eğer doğan bebekler arasında kız çocukları erkeklerden fazlaysa, bu durum insan soyunun devamı açısından bir avantaj oluşturuyor.Bu, savaş, küresel kriz, salgın ya da kıtlık dönemlerinde daha fazla kız çocuğunun doğduğu ve bunun evrimsel bir savunma mekanizması olduğu yönündeki teorileri destekliyor.Sessiz Tehlike: İnsanlığın Nüfusla İmtihanıBu yeni veriler, sadece hükümetlerin değil, toplumların da yeniden düşünmesini gerektiriyor. Kariyer baskısı, yaşam maliyetleri ve bireysel tercihler derken çocuk sahibi olmak pek çok kişi için uzak bir seçenek haline geldi. Ancak bilim insanlarına göre bu durum sadece sosyal bir tercih değil, gezegenin geleceğini tehdit eden bir kriz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html
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elon musk doğum oranı, insanlık neden yok olacak, 2,7 çocuk nedir, doğurganlık oranı ülkeler, nüfus azalması tehlikesi, kız çocukları avantaj mı, musk doğum krizi, düşen doğum oranları 2025, insan nüfusu azalıyor mu, insanlığın geleceği, bilim insanlarından doğum oranı uyarısı
elon musk doğum oranı, insanlık neden yok olacak, 2,7 çocuk nedir, doğurganlık oranı ülkeler, nüfus azalması tehlikesi, kız çocukları avantaj mı, musk doğum krizi, düşen doğum oranları 2025, insan nüfusu azalıyor mu, insanlığın geleceği, bilim insanlarından doğum oranı uyarısı

Elon Musk ile gündeme gelmişti: İnsanlığı yok oluştan kurtaracak sayı açıklandı

08:41 02.05.2025
© AP PhotoMusk
Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AP Photo
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Milyarder girişimci Elon Musk, yasadışı göçmenlik kadar dünya genelinde düşen doğum oranlarına dikkat çekiyor. 14 çocuk sahibi Musk'a bilimden destek geldi. Yapılan araştırma insanlığın devamı için kadın başına en az 2,7 çocuk olması gerektiğini ortaya koydu. Eğer kız çocukları erkeklerden fazlaysa, bu insan soyunun devamı için avantaj!
Milyarder girişimci ve 14 çocuk sahibi Elon Musk, yıllardır dünya genelinde düşen doğum oranlarına dikkat çekiyor. Ona göre bu bir "varoluşsal kriz" ve insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit.
Pek çok kişi bu uyarıyı abartılı bulsa da, 30 Nisan’da yayımlanan yeni bir bilimsel çalışma Musk’ın haklı olabileceğini, hatta tehdidin çok daha derin olduğunu gösteriyor.

Artık 2.1 çocuk yetmiyor

Uzun süredir kabul edilen fikir şuydu: Nüfusun sabit kalması için her kadının ortalama 2,1 çocuk sahibi olması gerekiyor. Ancak Filipinler Los Banos Üniversitesi’nden Doç. Dr. Diane Carmeliza Cuaresma liderliğindeki yeni araştırma, bu oranın yetersiz kaldığını savunuyor.
Yeni hesaplamalara göre, kadın başına en az 2,7 çocuk doğmadığı sürece, insan nüfusunun uzun vadede kaçınılmaz şekilde azalacağı öngörülüyor.

Dünya Nereye Gidiyor?

Araştırma, çocuk sahibi olmama oranları, cinsiyet dengeleri ve ölüm oranları gibi birçok değişkeni hesaba katarak hazırlandı. Ve sonuçlar çarpıcı:
İtalya: 1,29
Japonya: 1,30
Kanada: 1,47
Almanya: 1,53
İngiltere: 1,57
ABD: 1,66
Fransa: 1,79
Güney Kore: 0,87 – Dünyanın en düşük doğurganlık oranı
Bu oranlar, 2,7’nin oldukça altında. Özellikle Japonya’da, bu doğurganlık hızının sürmesi halinde nüfusun her nesilde yüzde 31 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

Kız Bebekler Umut Olabilir mi?

Araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu ise şu: Eğer doğan bebekler arasında kız çocukları erkeklerden fazlaysa, bu durum insan soyunun devamı açısından bir avantaj oluşturuyor.
Bu, savaş, küresel kriz, salgın ya da kıtlık dönemlerinde daha fazla kız çocuğunun doğduğu ve bunun evrimsel bir savunma mekanizması olduğu yönündeki teorileri destekliyor.

Sessiz Tehlike: İnsanlığın Nüfusla İmtihanı

Bu yeni veriler, sadece hükümetlerin değil, toplumların da yeniden düşünmesini gerektiriyor. Kariyer baskısı, yaşam maliyetleri ve bireysel tercihler derken çocuk sahibi olmak pek çok kişi için uzak bir seçenek haline geldi. Ancak bilim insanlarına göre bu durum sadece sosyal bir tercih değil, gezegenin geleceğini tehdit eden bir kriz.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
YAŞAM
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
8 Aralık 2021, 13:18
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