https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/ekrem-imamoglunun-x-hesabi-neden-kapatildi-erisim-engelinin-gerekcesi-aciklandi-1096049738.html

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı neden kapatıldı? Erişim engelinin gerekçesi açıklandı

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı neden kapatıldı? Erişim engelinin gerekçesi açıklandı

Sputnik Türkiye

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı, mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapatıldı. DMM... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T09:57+0300

2025-05-08T09:57+0300

2025-05-08T09:57+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

erişim engeli

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Yolsuzluk suçlamalarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim, mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) iletildi.DMM gerekçeyi açıkladıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun X hesabından, 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK’nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştır.”Açıklamaya göre, ilgili içeriğin teknik olarak ayrıştırılamaması nedeniyle hesabın tamamına erişimin engellenmesi gerektiğine karar verildi. DMM’nin aktardığına göre:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle; Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir. Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir."Kararın, 24 Nisan 2025 tarihinde verilerek aynı gün içerisinde uygulanmaya başlandığı belirtildi.X platformu kararı uyguladıKararın iletilmesinin ardından, sosyal medya platformu X, Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye sınırlarında erişim engeli uyguladı. Kararda, kullanıcıların bu içeriğe veya hesaba erişiminin teknik olarak sınırlandırılması dışında bir alternatifin bulunmadığı vurgulandı.İtiraz yolu açıkMahkeme kararında, İmamoğlu’nun avukatlarının 2 hafta içinde itiraz hakkı bulunduğu bilgisi de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/imamoglunun-x-hesabina-erisim-engeli-sonrasi-mansur-yavastan-dikkat-ceken-hamle-1096048194.html

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ekrem i̇mamoğlu, erişim engeli