https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/dunyanin-en-mutlu-sehirleri-aciklandi-turkiyeden-de-uc-sehir-listeye-girdi-1096066327.html

Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: Türkiye'den de üç şehir listeye girdi

Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı: Türkiye'den de üç şehir listeye girdi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag birinci sıraya otururken, İstanbul ise 127. sıraya yerleşti. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T17:43+0300

2025-05-08T17:43+0300

2025-05-08T17:43+0300

yaşam

danimarka

kopenhag

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

dünyanın en mutlu şehirleri

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İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Mutlu Şehirleri' listesi açıklandı. Listeye Türkiye'den İstanbul, Ankara ve İzmir de girerken, dünyanın en mutlu şehri Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu. Araştırma kapsamında şehirlerin çevre, toplu ulaşım, yerel ekonomi, yerel yönetim, sağlık imkanları, turizm alanları, eğlence seçenekleri ve genel yaşam gibi kriterleri dikkate alınarak bir liste oluşturuldu. Oluşturulan "2025 Dünyanın En Mutlu Şehirleri" listesinin tepesinde her yıl olduğu gibi yine İskandinav ülkelerinin şehirleri yer aldı.2024'ün birincisi, dördüncü sıraya gerilediGeçtiğimiz yıl hazırlanan listede dünyanın en mutlu şehri Danimarka'dan Aarhus seçilmişti. Bu yıl ise yine Danimarka'nın başkenti Kopenhag dünyanın en mutlu şehri seçildi. 2024'ün en mutlu şehri Aarhus ise 4. sıraya geriledi.İkinci sırada ise İsviçre'in Zürih kenti olurken üçüncü sırada Singapur yer aldı. Dünyanın en mutlu 10 şehri ise şöyle:Türkiye'den şehirlerde de listeye girdiListeye, İstanbul 127. sıraya yerleşirken, Madrid, Riyad, Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı. Listeye 143. sıradan giren İzmir yine Toronto, Moskova, Atina gibi birçok şehri geride bıraktı.Son olarak listeye 198. sıradan dahil olan Ankara ise sadece Houston, ve Pula şehirlerini geçebildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-listede-turkiyeden-6-lezzet-var-1095557025.html

danimarka

kopenhag

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

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danimarka, kopenhag, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, dünyanın en mutlu şehirleri