https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-turkiye---irak-iliskilerini-ele-aldik-1096067153.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde teröre yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde teröre yer yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T18:06+0300

2025-05-08T18:06+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ak parti

irak

kuzey irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

irak meclisi

ticaret

ticaret bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'le ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Türkiye kadar Irak'ın da terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz'' dedi.Kalkınma Yolu'na davetKalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-evliligin-kolaylastirilmasi-tesvik-edilmesi-onundeki-engellerin-kaldirilmasi-1096061099.html

türki̇ye

irak

kuzey irak

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, irak, kuzey irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak meclisi, ticaret, ticaret bakanlığı