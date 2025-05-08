https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-turkiye---irak-iliskilerini-ele-aldik-1096067153.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde teröre yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde teröre yer yok
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T18:06+0300
2025-05-08T18:06+0300
2025-05-08T18:14+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
irak
kuzey irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak meclisi
ticaret
ticaret bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095326952_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82be8ad57961a9083c8582488abec986.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'le ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Türkiye kadar Irak'ın da terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz'' dedi.Kalkınma Yolu'na davetKalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-evliligin-kolaylastirilmasi-tesvik-edilmesi-onundeki-engellerin-kaldirilmasi-1096061099.html
türki̇ye
irak
kuzey irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095326952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed008db975a6858d806a3913825c6412.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, irak, kuzey irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak meclisi, ticaret, ticaret bakanlığı
recep tayyip erdoğan, ak parti, irak, kuzey irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak meclisi, ticaret, ticaret bakanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde teröre yer yok
18:06 08.05.2025 (güncellendi: 18:14 08.05.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini ve iki ülkenin terörle mücadele konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'le ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ve Irak ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz. Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Türkiye kadar Irak'ın da terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizdik. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz'' dedi.
Kalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Kalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan, diyalog yollarının açılması için her yolu deniyoruz.