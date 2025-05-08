https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-evliligin-kolaylastirilmasi-tesvik-edilmesi-onundeki-engellerin-kaldirilmasi-1096061099.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evliliğin kolaylaştırılması teşvik edilmesi önündeki engellerin kaldırılması lazım" dedi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T14:36+0300
2025-05-08T14:36+0300
2025-05-08T14:52+0300
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Vakıflar haftasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftasını tebrik ediyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/yuksek-maliyetli-dugunlere-belediye-dur-dedi-4-bilezik-bir-kupe-iki-yuzuk-yeterli-1095863268.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, vakıflar genel müdürlüğü
recep tayyip erdoğan, türkiye, vakıflar genel müdürlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım
14:36 08.05.2025 (güncellendi: 14:52 08.05.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evliliğin kolaylaştırılması teşvik edilmesi önündeki engellerin kaldırılması lazım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Evliliğin kolaylaştırılması teşvik edilmesi önündeki engellerin kaldırılması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftasını tebrik ediyorum." dedi.