https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-evliligin-kolaylastirilmasi-tesvik-edilmesi-onundeki-engellerin-kaldirilmasi-1096061099.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması lazım

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evliliğin kolaylaştırılması teşvik edilmesi önündeki engellerin kaldırılması lazım" dedi. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T14:36+0300

2025-05-08T14:36+0300

2025-05-08T14:52+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

türkiye

vakıflar genel müdürlüğü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Vakıflar haftasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle birlikte ülkemizin ve kültür coğrafyamızın dört bir yanında vakıf mirasımızı tüm ihtişamıyla yaşatan, kendilerini hayra vakfeden tüm vakıf insanlarının, hayırseverlerimizin Vakıf Haftasını tebrik ediyorum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/yuksek-maliyetli-dugunlere-belediye-dur-dedi-4-bilezik-bir-kupe-iki-yuzuk-yeterli-1095863268.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, türkiye, vakıflar genel müdürlüğü