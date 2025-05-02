https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/yuksek-maliyetli-dugunlere-belediye-dur-dedi-4-bilezik-bir-kupe-iki-yuzuk-yeterli-1095863268.html
Yüksek maliyetli düğünlere belediye 'dur' dedi: '4 bilezik, bir küpe, iki yüzük yeterli'
Yüksek maliyetli düğünlere belediye 'dur' dedi: '4 bilezik, bir küpe, iki yüzük yeterli'
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da üç belde belediyesi yüksek maliyetli düğünlerde sınırlama getirmek için yeni tavsiye kararları alıp halka duyurdu. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T11:54+0300
2025-05-02T11:54+0300
2025-05-02T11:54+0300
yaşam
afyonkarahisar
düğün
evlilik masrafları
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Afyonkarahisar'da düğün geleneklerinin aileler üzerinde ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle üç belde belediyesi encümenleri, tavsiye kararları aldı. Kararlarda, 'Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak' denilirken, düğün süresini de üç günden bir güne indirdi.Ailelere ağır masrafAfyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı. Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.Üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı.Aileler zor durumda kalıyorduKararlar, belediyeler tarafından vatandaşlara duyuruldu. Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, düğün yapacak ailelerin takı ve gereksiz adetlerin oluşturduğu masraflar konusunda çok zorlandıklarını belirterek, "Maddi anlamda bazı vatandaşlar birbirlerini düşünmüyor. Asker eğlencesi için bile kredi çekenler oluyordu. Takıların alımı noktasında zorluklar çıkıyordu. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu en cüzi noktaya çekmeye çalıştık. Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir. Aldığımız bu tavsiye kararlarının bütün belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz." diye konuştu. Evlenecek olanlar karardan mutlu olduYeni evlenen Emre Tıkır, önceden 3 gün süren düğün geleneğinin bir günde tamamlanmasından ve yaptıkları az masraftan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.Gelin Büşra Tıkır ise mehir olarak eskiden 8-10 bilezik takıldığını belirterek, kendisinin fazla bir şey istemediğini söyledi.
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afyonkarahisar, düğün, evlilik masrafları
afyonkarahisar, düğün, evlilik masrafları
Yüksek maliyetli düğünlere belediye 'dur' dedi: '4 bilezik, bir küpe, iki yüzük yeterli'
Afyonkarahisar'da üç belde belediyesi yüksek maliyetli düğünlerde sınırlama getirmek için yeni tavsiye kararları alıp halka duyurdu.
Afyonkarahisar'da düğün geleneklerinin aileler üzerinde ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle üç belde belediyesi encümenleri, tavsiye kararları aldı. Kararlarda, 'Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak' denilirken, düğün süresini de üç günden bir güne indirdi.
Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde "2025 Aile Yılı" kapsamında düğünler konusunda il genelindeki yerel yöneticiler ile muhtarların katıldığı toplantı yapıldı. Toplantı sonrası ve vatandaşların talepleri sonucunda Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz belde belediye başkanlıklarının encümenleri, düğünlerin ailelere çok ağır masraflar oluşturduğu gerekçesiyle tavsiye kararları aldı.
Üç belediyenin aldığı kararda, "Düğünlerde geline takı olarak 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe takılacak. Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak. 'Dürü' adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak. Düğün süresi, 3 günden 1 güne indirilecek. Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek. Misafirlere alkollü içecekler verilmeyecek. Havaya silahla ateş edilmeyecek." maddeleri yer aldı.
Aileler zor durumda kalıyordu
Kararlar, belediyeler tarafından vatandaşlara duyuruldu. Çayırbağ Belediye Başkanı Ender Kiraz, düğün yapacak ailelerin takı ve gereksiz adetlerin oluşturduğu masraflar konusunda çok zorlandıklarını belirterek, "Maddi anlamda bazı vatandaşlar birbirlerini düşünmüyor. Asker eğlencesi için bile kredi çekenler oluyordu. Takıların alımı noktasında zorluklar çıkıyordu. Bunu herkes biliyor. Biz de bunu en cüzi noktaya çekmeye çalıştık. Aldığımız bütün kararlar, masrafların en az olmasına yöneliktir. Aldığımız bu tavsiye kararlarının bütün belediyelere örnek olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Evlenecek olanlar karardan mutlu oldu
Yeni evlenen Emre Tıkır, önceden 3 gün süren düğün geleneğinin bir günde tamamlanmasından ve yaptıkları az masraftan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Gelin Büşra Tıkır ise mehir olarak eskiden 8-10 bilezik takıldığını belirterek, kendisinin fazla bir şey istemediğini söyledi.