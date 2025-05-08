https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yarin-pkk-silahlari-birakacak-orgutu-feshedecek-1096056396.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci ve İBB'ye yönelik soruşturmalar... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T12:47+0300
2025-05-08T12:47+0300
2025-05-08T12:47+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
pkk
silah bırakma
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AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi.Erdoğan, milletvekillerine, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek" dedi. Erdoğan, sürecin iyi yönetilmesi konusunda uyarıda bulunup, "Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" mesajı verdi.'Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak'Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması konusuna da değindi. Erdoğan, "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kritik-zirve-cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-bir-araya-geliyor-1096046816.html
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recep tayyip erdoğan, pkk, silah bırakma
recep tayyip erdoğan, pkk, silah bırakma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek
AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci ve İBB'ye yönelik soruşturmalar değerlendirildi.
AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi.
Erdoğan, milletvekillerine, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek" dedi. Erdoğan, sürecin iyi yönetilmesi konusunda uyarıda bulunup, "Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" mesajı verdi.
'Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması konusuna da değindi. Erdoğan, "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" diye konuştu.