https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yarin-pkk-silahlari-birakacak-orgutu-feshedecek-1096056396.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci ve İBB'ye yönelik soruşturmalar... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T12:47+0300

2025-05-08T12:47+0300

2025-05-08T12:47+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

pkk

silah bırakma

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AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek" dedi.Erdoğan, milletvekillerine, "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek" dedi. Erdoğan, sürecin iyi yönetilmesi konusunda uyarıda bulunup, "Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum" mesajı verdi.'Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak'Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması konusuna da değindi. Erdoğan, "Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kritik-zirve-cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-sudani-ile-bir-araya-geliyor-1096046816.html

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recep tayyip erdoğan, pkk, silah bırakma