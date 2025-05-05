https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ekrem-imamoglundan-chp-kurultayi-ifadesi-9-soruya-tek-yanit-1095923628.html

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya 'tek yanıt'

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya 'tek yanıt'

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:08+0300

2025-05-05T12:08+0300

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poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

ifade

kurultay

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada Ekrem İmamoğlu ifade verdi.İmamoğlu kurultay ifadesini verdi: 9 soru sorulduSoruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.9 soruya tek yanıtİmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.Tanık ifadelerini reddettiİmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.'Bu beyanları tanıklara kim ezberletti?'Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.CHP'nin kurultay davalarıÖzgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava talepleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun kayyum atamaya yönelik bir hazırlık olduğunun altını çizerek partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı. 6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/chp-kurultayi-davalari-birlestirildi-1095691652.html

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ekrem i̇mamoğlu, ifade, kurultay