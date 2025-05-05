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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya 'tek yanıt'
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya 'tek yanıt'
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T12:08+0300
2025-05-05T12:08+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
ifade
kurultay
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada Ekrem İmamoğlu ifade verdi.İmamoğlu kurultay ifadesini verdi: 9 soru sorulduSoruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.9 soruya tek yanıtİmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.Tanık ifadelerini reddettiİmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.'Bu beyanları tanıklara kim ezberletti?'Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.CHP'nin kurultay davalarıÖzgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava talepleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun kayyum atamaya yönelik bir hazırlık olduğunun altını çizerek partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı. 6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/chp-kurultayi-davalari-birlestirildi-1095691652.html
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ekrem i̇mamoğlu, ifade, kurultay
ekrem i̇mamoğlu, ifade, kurultay

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya 'tek yanıt'

12:08 05.05.2025
© AP Photo / Burhan OzbiliciEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada Ekrem İmamoğlu ifade verdi.

İmamoğlu kurultay ifadesini verdi: 9 soru soruldu

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

9 soruya tek yanıt

İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.
Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerini reddetti

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

'Bu beyanları tanıklara kim ezberletti?'

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir? Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."
Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.
chp - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
TÜRKİYE
CHP kurultayı davaları birleştirildi
25 Nisan, 17:23

CHP'nin kurultay davaları

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2024 kurultayına yönelik eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı eski delegelerin açtığı davalar birleştirilmiş ve tek bir dava haline getirilmişti.
38. Olağan Kurultay'ının iptal edilmesine yönelik dava talepleri sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bunun kayyum atamaya yönelik bir hazırlık olduğunun altını çizerek partisini 21. Olağanüstü Kurultayı'na taşımıştı. 6 Nisan'da gerçekleşen olağanüstü kurultayda geçerli bin 171 oyun tamamını alan Özgür Özel rekor kırarak ikinci kez genel başkan seçildi.
Bu kurultayın ardından bu kez de iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurmuştu.
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