https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-kemalpasa-genclik-kollari-baskani-ve-3-kisi-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1096072638.html

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T23:23+0300

2025-05-08T23:23+0300

2025-05-08T23:23+0300

i̇zmir

chp

türki̇ye

cumhurbaşkanına hakaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.Polis ekiplerinin gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattığı ve kişilerin CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Deviren ve beraberindeki 3 kişi olduğu tespit edildiği bildirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

i̇zmir

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, chp, cumhurbaşkanına hakaret