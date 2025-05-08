https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-kemalpasa-genclik-kollari-baskani-ve-3-kisi-cumhurbaskanina-hakaretten-tutuklandi-1096072638.html
CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T23:23+0300
2025-05-08T23:23+0300
2025-05-08T23:23+0300
i̇zmir
chp
türki̇ye
cumhurbaşkanına hakaret
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İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.Polis ekiplerinin gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattığı ve kişilerin CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Deviren ve beraberindeki 3 kişi olduğu tespit edildiği bildirildi.Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.
i̇zmir
türki̇ye
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i̇zmir, chp, cumhurbaşkanına hakaret
i̇zmir, chp, cumhurbaşkanına hakaret
CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin gözaltına alınan CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve 3 kişi tutuklandı.
İzmir'de duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazılar yazılmasına ilişkin CHP Kemalpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.
Polis ekiplerinin gece saatlerinde 4 kişinin ilçe merkezindeki farklı noktalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli duvar yazıları yazıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattığı ve kişilerin CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Deviren ve beraberindeki 3 kişi olduğu tespit edildiği bildirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.