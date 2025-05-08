https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/calismadan-emeklilik-mumkun-istege-bagli-sigortalilik-nedir-kimler-yararlanabilir-kac-yil-surer-1096050456.html
Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?
Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?
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SGK'nın verilerine göre 126 binden fazla kişi, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle emeklilik yoluna girdi. Özellikle ev kadınları ve part-time çalışanlar için... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T10:29+0300
2025-05-08T10:29+0300
2025-05-08T10:29+0300
ekonomi̇
sgk
bağ-kur
noyan doğan
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalılık sistemi sayesinde, özellikle çalışmayan ev kadınları, part-time çalışanlar ve eksik prim günü olanlar için çalışmadan emekli olma kapısı aralanıyor. SGK verilerine göre bugün itibarıyla 126 bini aşkın kişi bu sistemden yararlanıyor.Kimler yararlanabiliyor?Hürriyet' yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, isteğe bağlı sigorta yaptırmak için;Ayrıca, çocuk doğurup prim günü eksik kalan kadınlar, bu yolla gün sayılarını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.Bağ-Kur statüsünde emeklilikİsteğe bağlı sigortalılar, tıpkı Bağ-Kur'lular gibi değerlendirilir. Bu kapsamda, emeklilik için:Primler düzenli ve kesintisiz ödenirse, emekli maaşı alma hakkı kazanılıyor. Ayrıca sistemde kayıtlı olanlar, genel sağlık sigortasından da yararlanabiliyor.Aylık prim ne kadar?2025 yılı asgari ücreti üzerinden belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri şu aralıkta değişiyor:Ödenen primin %20’si emeklilik için, %12’si ise sağlık sigortası için kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.Nasıl başvuru yapılır?İsteğe bağlı sigortalı olmak için:Başvuru kabul edildiği anda sigortalılık başlıyor.
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çalışmadan emekli olmak, isteğe bağlı sigorta, isteğe bağlı sigortalılık nedir, ev hanımı emeklilik sistemi, sgk isteğe bağlı sigorta başvuru, bağ-kur statüsünde emeklilik, 9000 gün prim emeklilik
çalışmadan emekli olmak, isteğe bağlı sigorta, isteğe bağlı sigortalılık nedir, ev hanımı emeklilik sistemi, sgk isteğe bağlı sigorta başvuru, bağ-kur statüsünde emeklilik, 9000 gün prim emeklilik
Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?
SGK'nın verilerine göre 126 binden fazla kişi, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle emeklilik yoluna girdi. Özellikle ev kadınları ve part-time çalışanlar için büyük kolaylık sunan bu modelde, aylık en az 8.321 TL prim ödeyenler, 25 yıl sonunda Bağ-Kur statüsünde emekli olabiliyor. İşte başvuru şartları ve ödeme tablosu...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalılık sistemi sayesinde, özellikle çalışmayan ev kadınları, part-time çalışanlar ve eksik prim günü olanlar için çalışmadan emekli olma kapısı aralanıyor. SGK verilerine göre bugün itibarıyla 126 bini aşkın kişi bu sistemden yararlanıyor.
Hürriyet' yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, isteğe bağlı sigorta yaptırmak için;
SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’na aktif kayıtlı olmamak,
Ayda 30 günden az çalışan part-time personel olmak ya da
Çalışma hayatına ara veren kişilerden olmak yeterli.
Ayrıca, çocuk doğurup prim günü eksik kalan kadınlar, bu yolla gün sayılarını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.
Bağ-Kur statüsünde emeklilik
İsteğe bağlı sigortalılar, tıpkı Bağ-Kur'lular gibi değerlendirilir. Bu kapsamda, emeklilik için:
60 yaşını doldurmak
gerekiyor.
Primler düzenli ve kesintisiz ödenirse, emekli maaşı alma hakkı kazanılıyor. Ayrıca sistemde kayıtlı olanlar, genel sağlık sigortasından da yararlanabiliyor.
2025 yılı asgari ücreti üzerinden belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri şu aralıkta değişiyor:
En yüksek prim:
62.413 TL
Ödenen primin %20’si emeklilik için, %12’si ise sağlık sigortası için kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.
İsteğe bağlı sigortalı olmak için:
1.SGK'nın “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi”
doldurulmalı.
2.
Form, ikamet edilen ilin SGK merkezine teslim edilmeli.
3.
Daha önce sistemden çıkanlar da SGK’ya dilekçe vererek tekrar başvuru yapabilir.
Başvuru kabul edildiği anda sigortalılık başlıyor.