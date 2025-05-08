https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/calismadan-emeklilik-mumkun-istege-bagli-sigortalilik-nedir-kimler-yararlanabilir-kac-yil-surer-1096050456.html

Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?

Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?

Sputnik Türkiye

SGK'nın verilerine göre 126 binden fazla kişi, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle emeklilik yoluna girdi. Özellikle ev kadınları ve part-time çalışanlar için... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T10:29+0300

2025-05-08T10:29+0300

2025-05-08T10:29+0300

ekonomi̇

sgk

bağ-kur

noyan doğan

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalılık sistemi sayesinde, özellikle çalışmayan ev kadınları, part-time çalışanlar ve eksik prim günü olanlar için çalışmadan emekli olma kapısı aralanıyor. SGK verilerine göre bugün itibarıyla 126 bini aşkın kişi bu sistemden yararlanıyor.Kimler yararlanabiliyor?Hürriyet' yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, isteğe bağlı sigorta yaptırmak için;Ayrıca, çocuk doğurup prim günü eksik kalan kadınlar, bu yolla gün sayılarını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.Bağ-Kur statüsünde emeklilikİsteğe bağlı sigortalılar, tıpkı Bağ-Kur'lular gibi değerlendirilir. Bu kapsamda, emeklilik için:Primler düzenli ve kesintisiz ödenirse, emekli maaşı alma hakkı kazanılıyor. Ayrıca sistemde kayıtlı olanlar, genel sağlık sigortasından da yararlanabiliyor.Aylık prim ne kadar?2025 yılı asgari ücreti üzerinden belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri şu aralıkta değişiyor:Ödenen primin %20’si emeklilik için, %12’si ise sağlık sigortası için kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.Nasıl başvuru yapılır?İsteğe bağlı sigortalı olmak için:Başvuru kabul edildiği anda sigortalılık başlıyor.

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Sputnik Türkiye

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