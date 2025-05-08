Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/calismadan-emeklilik-mumkun-istege-bagli-sigortalilik-nedir-kimler-yararlanabilir-kac-yil-surer-1096050456.html
Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?
Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?
Sputnik Türkiye
SGK'nın verilerine göre 126 binden fazla kişi, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle emeklilik yoluna girdi. Özellikle ev kadınları ve part-time çalışanlar için... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T10:29+0300
2025-05-08T10:29+0300
ekonomi̇
sgk
bağ-kur
noyan doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalılık sistemi sayesinde, özellikle çalışmayan ev kadınları, part-time çalışanlar ve eksik prim günü olanlar için çalışmadan emekli olma kapısı aralanıyor. SGK verilerine göre bugün itibarıyla 126 bini aşkın kişi bu sistemden yararlanıyor.Kimler yararlanabiliyor?Hürriyet' yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, isteğe bağlı sigorta yaptırmak için;Ayrıca, çocuk doğurup prim günü eksik kalan kadınlar, bu yolla gün sayılarını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.Bağ-Kur statüsünde emeklilikİsteğe bağlı sigortalılar, tıpkı Bağ-Kur'lular gibi değerlendirilir. Bu kapsamda, emeklilik için:Primler düzenli ve kesintisiz ödenirse, emekli maaşı alma hakkı kazanılıyor. Ayrıca sistemde kayıtlı olanlar, genel sağlık sigortasından da yararlanabiliyor.Aylık prim ne kadar?2025 yılı asgari ücreti üzerinden belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri şu aralıkta değişiyor:Ödenen primin %20’si emeklilik için, %12’si ise sağlık sigortası için kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.Nasıl başvuru yapılır?İsteğe bağlı sigortalı olmak için:Başvuru kabul edildiği anda sigortalılık başlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/karadeniz-detayiyla-sasirtti-istanbul-depremi-sonrasi-ilce-ilce-konut-fiyatlari-1096048722.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çalışmadan emekli olmak, isteğe bağlı sigorta, isteğe bağlı sigortalılık nedir, ev hanımı emeklilik sistemi, sgk isteğe bağlı sigorta başvuru, bağ-kur statüsünde emeklilik, 9000 gün prim emeklilik
çalışmadan emekli olmak, isteğe bağlı sigorta, isteğe bağlı sigortalılık nedir, ev hanımı emeklilik sistemi, sgk isteğe bağlı sigorta başvuru, bağ-kur statüsünde emeklilik, 9000 gün prim emeklilik

Çalışmadan emeklilik mümkün: İsteğe bağlı sigortalılık nedir? kimler yararlanabilir, kaç yıl sürer?

10:29 08.05.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
Abone ol
SGK'nın verilerine göre 126 binden fazla kişi, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle emeklilik yoluna girdi. Özellikle ev kadınları ve part-time çalışanlar için büyük kolaylık sunan bu modelde, aylık en az 8.321 TL prim ödeyenler, 25 yıl sonunda Bağ-Kur statüsünde emekli olabiliyor. İşte başvuru şartları ve ödeme tablosu...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan isteğe bağlı sigortalılık sistemi sayesinde, özellikle çalışmayan ev kadınları, part-time çalışanlar ve eksik prim günü olanlar için çalışmadan emekli olma kapısı aralanıyor. SGK verilerine göre bugün itibarıyla 126 bini aşkın kişi bu sistemden yararlanıyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Hürriyet' yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre, isteğe bağlı sigorta yaptırmak için;
SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’na aktif kayıtlı olmamak,
Ayda 30 günden az çalışan part-time personel olmak ya da
Çalışma hayatına ara veren kişilerden olmak yeterli.
Ayrıca, çocuk doğurup prim günü eksik kalan kadınlar, bu yolla gün sayılarını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabiliyor.

Bağ-Kur statüsünde emeklilik

İsteğe bağlı sigortalılar, tıpkı Bağ-Kur'lular gibi değerlendirilir. Bu kapsamda, emeklilik için:
9.000 gün prim ödenmesi,
60 yaşını doldurmak gerekiyor.
Primler düzenli ve kesintisiz ödenirse, emekli maaşı alma hakkı kazanılıyor. Ayrıca sistemde kayıtlı olanlar, genel sağlık sigortasından da yararlanabiliyor.

Aylık prim ne kadar?

2025 yılı asgari ücreti üzerinden belirlenen isteğe bağlı sigorta primleri şu aralıkta değişiyor:
En düşük prim: 8.321 TL
En yüksek prim: 62.413 TL
Ödenen primin %20’si emeklilik için, %12’si ise sağlık sigortası için kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, daha yüksek emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.

Nasıl başvuru yapılır?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için:
1.
SGK'nın “İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi” doldurulmalı.
2.
Form, ikamet edilen ilin SGK merkezine teslim edilmeli.
3.
Daha önce sistemden çıkanlar da SGK’ya dilekçe vererek tekrar başvuru yapabilir.
Başvuru kabul edildiği anda sigortalılık başlıyor.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
TÜRKİYE
Karadeniz detayıyla şaşırttı: İstanbul depremi sonrası ilçe ilçe konut fiyatları
09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала