https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/butun-bir-sehir-aniden-calan-sirenlerle-ayakta-valilikten-aciklama-geldi-1-ay-boyunca-surecek-panik-1096046099.html

Bütün bir şehir aniden çalan sirenlerle ayakta, valilikten açıklama geldi: 1 ay boyunca sürecek panik yapmayın

Bütün bir şehir aniden çalan sirenlerle ayakta, valilikten açıklama geldi: 1 ay boyunca sürecek panik yapmayın

Sputnik Türkiye

Sakarya’da 7-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ikaz ve alarm sistemi testleri kapsamında sirenler ve canlı anonslar duyulacak. Valilik, vatandaşların... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T07:56+0300

2025-05-08T07:56+0300

2025-05-08T07:56+0300

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Sakarya Valiliği, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında şehir genelinde gerçekleştirilecek siren denemeleri ve alarm testleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan ikaz ve alarm sisteminin test süreci başlıyor.Valilik, belirlenen tarihler arasında farklı saatlerde siren sesleri ve canlı anonslar duyulacağını bildirerek, vatandaşları bu konuda önceden bilgilendirdi. Açıklamada özellikle, herhangi bir tehlike durumunun söz konusu olmadığı ve tüm çalışmaların yalnızca sistemin işleyişini ölçmeye yönelik olduğu vurgulandı.Test süreci AFAD koordinasyonunda yürütülecekValilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, bu testlerin kamu güvenliğini artırma amacı taşıdığı ve vatandaşlardan panik yapmamalarının beklendiği belirtildi.Sakaryalılar dikkat: Denemeler her i̇lçede yapılabilirYapılacak sesli denemelerin Sakarya’nın farklı ilçelerinde gerçekleştirileceği ve belirli bir programa göre ilerleyeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, bu süre zarfında karşılaşabilecekleri siren ve anonsları olağan karşılamaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chpnin-ozgur-ozele-saldiri-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariylareddedildi-1096045749.html

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