https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/butun-bir-sehir-aniden-calan-sirenlerle-ayakta-valilikten-aciklama-geldi-1-ay-boyunca-surecek-panik-1096046099.html
Bütün bir şehir aniden çalan sirenlerle ayakta, valilikten açıklama geldi: 1 ay boyunca sürecek panik yapmayın
Bütün bir şehir aniden çalan sirenlerle ayakta, valilikten açıklama geldi: 1 ay boyunca sürecek panik yapmayın
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Sakarya’da 7-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ikaz ve alarm sistemi testleri kapsamında sirenler ve canlı anonslar duyulacak. Valilik, vatandaşların... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T07:56+0300
2025-05-08T07:56+0300
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Sakarya Valiliği, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında şehir genelinde gerçekleştirilecek siren denemeleri ve alarm testleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan ikaz ve alarm sisteminin test süreci başlıyor.Valilik, belirlenen tarihler arasında farklı saatlerde siren sesleri ve canlı anonslar duyulacağını bildirerek, vatandaşları bu konuda önceden bilgilendirdi. Açıklamada özellikle, herhangi bir tehlike durumunun söz konusu olmadığı ve tüm çalışmaların yalnızca sistemin işleyişini ölçmeye yönelik olduğu vurgulandı.Test süreci AFAD koordinasyonunda yürütülecekValilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, bu testlerin kamu güvenliğini artırma amacı taşıdığı ve vatandaşlardan panik yapmamalarının beklendiği belirtildi.Sakaryalılar dikkat: Denemeler her i̇lçede yapılabilirYapılacak sesli denemelerin Sakarya’nın farklı ilçelerinde gerçekleştirileceği ve belirli bir programa göre ilerleyeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, bu süre zarfında karşılaşabilecekleri siren ve anonsları olağan karşılamaları gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chpnin-ozgur-ozele-saldiri-arastirilsin-onergesi-ak-parti-ve-mhp-oylariylareddedildi-1096045749.html
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sakarya, sakarya valiliği, aselsan, afad, siren, siren sesi
sakarya, sakarya valiliği, aselsan, afad, siren, siren sesi
Bütün bir şehir aniden çalan sirenlerle ayakta, valilikten açıklama geldi: 1 ay boyunca sürecek panik yapmayın
Sakarya’da 7-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ikaz ve alarm sistemi testleri kapsamında sirenler ve canlı anonslar duyulacak. Valilik, vatandaşların paniğe kapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Sakarya Valiliği, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında şehir genelinde gerçekleştirilecek siren denemeleri ve alarm testleri hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle kurulan ikaz ve alarm sisteminin test süreci başlıyor.
Valilik, belirlenen tarihler arasında farklı saatlerde siren sesleri ve canlı anonslar duyulacağını bildirerek, vatandaşları bu konuda önceden bilgilendirdi. Açıklamada özellikle, herhangi bir tehlike durumunun söz konusu olmadığı ve tüm çalışmaların yalnızca sistemin işleyişini ölçmeye yönelik olduğu vurgulandı.
Test süreci AFAD koordinasyonunda yürütülecek
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“İlimizde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN tarafından yürütülen Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, 7 Mayıs - 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında il genelinde farklı zamanlarda yüksek sesli siren denemeleri, alarm işaretleri ve canlı anonslar yapılacaktır.”
Açıklamada ayrıca, bu testlerin kamu güvenliğini artırma amacı taşıdığı ve vatandaşlardan panik yapmamalarının beklendiği belirtildi.
Sakaryalılar dikkat: Denemeler her i̇lçede yapılabilir
Yapılacak sesli denemelerin Sakarya’nın
farklı ilçelerinde gerçekleştirileceği ve belirli bir programa göre ilerleyeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların, bu süre zarfında karşılaşabilecekleri siren ve anonsları olağan karşılamaları gerekiyor.