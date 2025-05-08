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Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu
Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte fışkıran tazyikli su metrelerce yükselirken... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlamada tazyikli su evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlama sonucunda tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak çevrede paniğe neden oldu. Olayda 9 evi su bastı, 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Patlama sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi ve hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bir-bolgede-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1095943257.html
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bodrum, bodrum belediyesi, sel, sel felaketi, su baskını, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları
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Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

21:18 08.05.2025
© AA / AABodrum
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / AA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte fışkıran tazyikli su metrelerce yükselirken, çevredeki 9 evi su bastı ve 2 araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı.
Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlamada tazyikli su evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.
Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlama sonucunda tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak çevrede paniğe neden oldu. Olayda 9 evi su bastı, 2 araçta ise maddi hasar oluştu.
Patlama sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi ve hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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