https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bodrumda-su-borusu-patladi-9-evi-su-basti-2-aracta-hasar-olustu-1096071555.html
Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu
Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte fışkıran tazyikli su metrelerce yükselirken... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T21:18+0300
2025-05-08T21:18+0300
2025-05-08T21:18+0300
türki̇ye
bodrum
bodrum belediyesi
sel
sel felaketi
su baskını
belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkanlığı
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Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlamada tazyikli su evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlama sonucunda tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak çevrede paniğe neden oldu. Olayda 9 evi su bastı, 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Patlama sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi ve hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bir-bolgede-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1095943257.html
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bodrum, bodrum belediyesi, sel, sel felaketi, su baskını, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları
bodrum, bodrum belediyesi, sel, sel felaketi, su baskını, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları
Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte fışkıran tazyikli su metrelerce yükselirken, çevredeki 9 evi su bastı ve 2 araçta maddi hasar oluştu. Olay sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı.
Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlamada tazyikli su evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.
Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlama sonucunda tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak çevrede paniğe neden oldu. Olayda 9 evi su bastı, 2 araçta ise maddi hasar oluştu.
Patlama sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi ve hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.