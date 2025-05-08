https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bodrumda-su-borusu-patladi-9-evi-su-basti-2-aracta-hasar-olustu-1096071555.html

Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

Bodrum'da su borusu patladı: 9 evi su bastı, 2 araçta hasar oluştu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamayla birlikte fışkıran tazyikli su metrelerce yükselirken... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T21:18+0300

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Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlamada tazyikli su evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.Belediye tarafından yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlama sonucunda tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırarak çevrede paniğe neden oldu. Olayda 9 evi su bastı, 2 araçta ise maddi hasar oluştu. Patlama sırasında bölgede çalışan işçiler zor anlar yaşadı. Yetkililer, hattaki arızanın giderilmesi ve hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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